《金融》元月美銀美林經理人調查報告 最擁擠交易為做多科技七雄

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【時報記者任珮云台北報導】歐美官員持續呼籲降息應謹慎行事，壓抑市場對於降息樂觀的預期，公債殖利率彈升，股債市承壓。根據彭博資訊等外電新聞援引一月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人樂觀看待經濟將軟著陸並進入降息循環，且普遍認為聯準會是牽動今年股債表現的主要關鍵，其中認為股市動能來自聯準會的經理人有超過五成，其次才為企業獲利；債券則有超過七成。此外，超過七成經理人認為，在未來6個月內，相較於長天期債，股票是應對聯準會降息周期更好的工具，股票則持續看好美股且青睞科技及小型股。交易面而言，做多美股科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

元月份的經理人調查中，若聯準會在2024年上半年降息，有25%經理人看好科技(生技及再生能源)、19%看好價值股(銀行、REITs及小型股)，15%看好長天期美國公債，而自調查以來，首次有超過九成經理人看好未來12個月短期利率下滑，經理人持續看好高品質債券的表現，而自2021年6月以來，首次看好小型股表現將超越大型股。

元月份經理人預期企業獲利將轉弱的比例由淨26%下滑至淨21%，為2022年2月以來最樂觀，股票的配置則由淨15%加碼下滑至淨9%加碼，但對美股則從淨6%加碼上升至淨15%加碼，此外，即使近期長天期公債殖利率下滑超過100基點，經理人仍持續看好債券，對債券仍有淨3%加碼。對日股的看好度有所降溫，由淨12%加碼下滑至淨6%加碼；資金則持續轉入新興市場，從淨1%加碼升至淨8%加碼。就產業別而言，經理人本月份持續加碼科技類股至淨25%加碼，淨加碼程度最高的分別為醫療、科技與工業。

就風險面而言，元月地緣政治風險惡化躍升為經理人最關注的尾端風險，全球經濟衰退居次，而美國影子銀行在本月取代中國房地產危機成為最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。