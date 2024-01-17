會計師公會全聯會 推動會計師相關規範與國際接軌

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會計師公會聯合會近年致力研議國際相關規範，強化會計師自律並與國際接軌，包括配合國際趨勢，開立溫室氣體排放量盤查相關課程，協助會計師持續進修暨業務發展，以及因應品質管理準則，訂定「聯合會計師事務所品質管理制度實務指引」及「聯合會計師事務所案件品質複核實務指引」，協助會計師事務所建置品質管理制度。

會計事公會聯合會表示， 為達成我國2050淨零排放目標，氣候變遷因應法及相關溫室氣體法令陸續發布，台灣碳權交易所已正式成立，確信準則3410號「溫室氣體聲明之確信案件」亦已發布，與企業、市場脈動緊密相關的會計師當應提早規劃佈局，會計師公會已陸續開立溫室氣體排放量盤查相關課程，協助會計師持續進修暨業務發展。

此外，針對國際間攸關會計師產業發展之審計大小分流、科技趨勢、加密資產等議題，公會亦透過公會網站之資訊分享，協助會計師掌握最新國際資訊，與國際接軌。

公會也訂定「聯合會計師事務所品質管理制度實務指引」及「聯合會計師事務所案件品質複核實務指引」，協助會計師事務所建置其適用之品質管理制度，其中除依品質管理制度之組成要素，分別例示品質目標可能對應之品質風險及因應對策，並蒐錄執行因應對策時可能需要的作業表單，協助會計師事務所一致執行具品質的案件。

最後則是參酌國際準則，逐步增修我國職業道德規範公報共計13號，強化會計師自律規範，會計師公會聯合會指出，會計師職業道德規範為會計師執行各項業務及事務所建立品質管理制度的重要準繩。經濟環境瞬息萬變，當企業面臨更高風險及更多不確定因素時，會計師亦須應對越多的壓力，公會於2020年開始規劃，參酌國際會計師聯合會發布的「國際專業會計師職業道德守則（包括國際獨立性標準）」，並考量國內實務，採分階段方式逐步增修我國會計師職業道德規範公報。