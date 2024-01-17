捐款金額對半腰斬，寵福利與手手公益雪中送炭

近日氣溫驟降，許多動保團體捐款、義賣的『買氣』也同樣下滑。知名公益平台-手手公益副總項先生表示「今年許多團體經營上真的比較辛苦，尤其是關注流浪貓狗的公益團體，他們其實本來就辛苦，因為數量多分母大，然而這塊全部卻只佔台灣公益捐款的6%左右。」

根據台灣公益責信協會《公益觀察2023｜台灣民眾捐款調查報告》統計，近年來動保捐款金額明顯下降，雖然在捐款偏好的部分自2020年起，以每年1-2%左右的比例微幅成長，然而實質的平均捐款金額卻自2021年的7861元，2022年卻大幅下降到3929，幾乎腰斬。

台灣公益責信協會更預估，受到通膨及消費者信心指數下滑影響，在預期的可支配所得下滑、以及對未來不確定的因素影響下，2023年國人整體捐款金額可能較2022減少35%，只有716億元，勢必將對台灣的公益協會經營帶來不小衝擊。

「我們知道大家都辛苦，尤其有一些是以個人身份在幫助動物的中途愛媽，他們甚至都是自掏腰包在幫助貓狗，連募款都沒有。」寵福利的總經理楊先生表示「其實我們也是知道這樣的狀況，所以我們都有持的公益投入，最近也跟手手公益合作，打算捐出1200包美國品牌的貓砂給各地的中途愛媽。除了降低他們的經濟壓力，也是協助他們改善環境。」「因為經濟因素，有些中途其實沒辦法用上好的貓砂，如果養的貓又多，貓砂的除臭效果不夠好，氣味瀰漫之下環境可能就會不太好，可他們其實在做的事很偉大的事，不管是人還是貓，應該要有更好的生活品質，所以我們希望可以略盡棉薄之力。」楊先生也呼籲，越是這種時刻，企業的角色就更加重要，希望能夠有更多企業能夠跟我們一起共襄盛舉，一起參與公益活動，落實企業社會責任，讓這個社會可以更加溫暖。