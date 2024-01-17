寒假打工熱門5職缺曝 第1名有千人應徵 這行業時薪則破600元

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【中時新聞網 楊雅婷】不少學生會利用寒暑假期間找短期打工，104人力銀行統計2023年寒假學生找打工工作的趨勢，發現最受歡迎的工作為「評論寫手」，超過1118人次應徵；時薪最高的工作則是影音平台直播主，時薪可達603元。

104人力銀行從「104打工探吉」網站，觀察打工族尋找工作機會的趨勢，以去年來說，最受歡迎的打工工作為評論寫手，逾1118人次應徵，可在家兼職是最大因素，也符合年輕人喜歡上網分享的特性；第二名是神秘客，也有超過1020人次應徵，工作屬性是論件計酬，和一般打工性質不同，吸引年輕人嘗試：第三是展場打工，這類型工作通常是短期，也能當天現領工資，深受不少人青睞。

如果想爭取較高的薪資，104公布時薪最高的5個職類，最高的是影音平台直播主，時薪可達603元；其次分別是補教業時薪359元；醫護人員時薪281元；美容美髮時薪233元；市場調查員時薪223元。

104表示，打工族找短期工作考慮的首要條件是薪資福利，其次是工作環境、同事氣氛、工作場域和住家距離，最後才是工作內容，104人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇說，學生寒假打工多半以短期、當日活動性質為主，工作內容相對單純，不僅能當天拿到工資，工時也能彈性運用。