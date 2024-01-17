接軌全球最低稅負制 台灣稅率宜從12％調高至15％

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經濟合作暨發展組織（OECD）提出全球最低稅負制，會計師公會全聯會指出，台灣現行境外電商按利潤貢獻度課徵所得稅類似數位稅性質，倘無法加入第一支柱數額A的各國多邊公約簽署，恐無法取得跨國企業剩餘利潤稅額，如自行廢止境外電子商務課徵所得稅制，將影響我國所得稅稅基；第二支柱部分，台灣現行因應對策於112年度起實施CFC制度，財政部應審慎評估將所得基本稅額條例第8條營利事業基本稅額徵收率12％調高至15％。

會計師公會全聯會也提醒，兩大支柱適用已不限於數位化企業，所有跨國企業宜充分了解其原則與未來稅制發展，審慎評估並規劃，以維持跨國企業的競爭力，公會也將持續關注國際租稅最新發展及國內推動相關稅制時程及決策，同心協力因應全球租稅改革之兩項支柱影響。

針對全球最低稅負制的進度，公會指出，第一支柱（Pillar One）建立新課稅權與跨境利潤配置，適用對象為集團營收超過200億歐元（約新台幣6,800億元），稅前淨利率超過10％的大型跨國企業，惟特定行業，如採掘業、受監管金融服務業、國防產業與自主境內業務不在範圍內。

第一支柱包含數額A與數額B，國際目前重要推動事項是促成第一支柱數額A的各國多邊公約簽署；致力解決少數租稅管轄區針對特定事項之不同觀點；同時對第一支柱數額B進行更深入研議。

至於第二支柱（Pillar Two）建立全球防止稅基侵蝕規定GloBE，主要精神為避免各國透過單方面調降企業所得稅稅率及租稅優惠，導致跨國企業進行稅務規避，侵蝕其消費所得地國稅基。日前許多國家已經開始擬定政策、推動相關修法程序，歐盟於近期實施，與台灣鄰近之亞洲國家日本、韓國、新加坡、香港等國也陸續加入。

國際目前重要推動事項包括GloBE更新行政指導準則、稅務資訊申報表與相關行政指導準則；應予課稅原則之規範範本與相關釋義；開放「促進實施應予課稅原則之多邊公約」簽署。

公會表示，OECD提出的兩項支柱還是有部分需要釋義尚未最終確認，部分規範仍待後續行政指導準則，值得注意是美國目前有較多適用第一支柱數額A之跨國企業，所以美國國會對相關規範之核准程序將是關鍵。