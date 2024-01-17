2024港澳居民移民台灣六大方法，一文詳解讓你清楚了解

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台灣擁有四季宜人的氣候，跟港澳有著相近的飲食文化、相同的文字以及完善的醫療資源，且與港澳只需約1小時的飛行距離，因此吸引了不少港澳居民種選擇移民台灣。依照台灣相關法規，符合一定條件就可取得永久居留進而取得台灣籍身份，且相較於如移民至英國、美國、新加坡等其他國家，移民台灣的門檻、條件和金額相對較低。2024年起，雖然台灣的移民法規並沒有進行大規模的修改，但在申請的要求及細節上卻跟以往有很大的不同，而經過內政部移民署移民業務機構認證的專業承辦港澳台灣移民公司「朗峰國際移民」，在這裡幫大家整理了2024年移民台灣的最熱門的六種途徑。

第一種：台灣投資移民，即是來台投資台幣600萬（約150萬港幣）設立公司，同時公司最少營運3年，且每年維持聘用2名全職台籍員工，最快一年即可遞交定居申請。

第二種：台灣創業移民，亦稱創業家簽證，需要經營具有創新能力，比如取得專利權、曾是知名創業或設計競賽得獎者，或其他經政府認定或推薦具有創新能力等，滿足特定條件最快5年便可遞交定居申請。

第三種：台灣專業移民，無需進行任何投資，通過專業身份如醫生、護士、會計師及律師四大類，並需要持有港澳註冊之執業證書同時有執行職務2年以上之工作證明，滿足特定要求後最快一年即可申請定居。

第四種：特殊成就移民，意旨在學術、科學、金融、運輸、文化、氣象等專業領域中有非凡成就，例如獲得國際獎項、世界知名作品、業界中被受認可的貢獻等，或台灣目前短缺的人才亦可嘗試申請。

第五種：台灣依親移民，適用於配偶或直系親屬先移民到台灣並取得身份證，亦可以是與台灣人結婚後依親配偶，只需符合在台居住條件最快一年即可申請定居。

第六種：台灣讀書移民亦稱作「僑生移民」或是「升學移民」，意思是在台灣就讀大學並取得台灣大專院校畢業證書，畢業後回港工作兩年或是留台工作兩年，通過這個身份申請居留的方式。

以上六種以第一種台灣投資移民為目前最多人使用，但無論是哪種移民方式，要注意的事項以及所需準備的文件相當繁瑣，因此可以找專家協助辦理！堅持且專注只做台灣移民項目的朗峰國際，自2014年營運至今約有10年的豐富經驗，經由內政部移民業務機構認證，註冊登記證第C0251號，且累計成功辦理超過800宗個案，每一件業務皆由朗峰團隊親力親為不假他人之手，高品質服務質素讓客戶信心又放心，也成為港澳居民移民台灣最好的選擇。

欲知更多詳情，請上「朗峰國際」官方網站查詢。

https://deluxe-immi.com/taiwan-blog/tw-immigration-program/