李強會歐盟委員會主席 盼放寬高技術產品出口限制

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正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會的中國國務院總理李強，於當地時間16日與歐盟委員會主席馮德萊恩會面。李強表示，希望歐盟放寬對中國高技術產品的出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。

大陸外交部官網公布的新聞稿指出，李強向馮德萊恩表示，當今世界變亂交織，中歐關係在主要大國關係中保持穩定，這是雙方共同努力的結果。中方始終把深化對歐關係作為外交優先方向，願同歐方一道，本著相互理解、相互尊重的原則，堅持夥伴定位、堅持對話合作、堅持互利共贏、堅持妥處分歧，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，更好促進雙方和世界的繁榮發展。

李強指出，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。中國將持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，願與歐方共同遵守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本準則。

他還說，希望歐方在經貿問題上做到公正、合規、透明，公平對待中國企業，審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。雙方要以舉行中歐高級別人文交流對話機制新一次會議為契機，加強教育、科技、文化、旅遊等領域對話合作，加速恢復人員往來，為中歐關係注入新活力。

馮德萊恩表示，歐方讚賞中方不斷擴大對外開放，不希望同中方脫鉤，願同中方加強對話溝通，在應對氣候變化、推動世界貿易組織改革等領域深化合作，增進人文交流，推動歐中關係進一步發展。