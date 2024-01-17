高鐵台南站載客注意！1／24起實施臨停限時5分鐘

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高鐵台南站武當路U型車道載客區，因未實施臨停時間限制，屢上演車輛久占臨停區的情形，車道動彈不得，經台南市政府與高鐵公司研商後，1月24日起將比照桃園、台中等站，實施臨停區限時5分鐘管制，實施初期第1個月將以勸導為主，勸導期結束後，即採科技執法，提醒民眾特別注意及配合。

目前高鐵台南站前U型車道載客區，並未實施臨停時間限制，導致整個車道常見停滿車輛等待接人，迫使載客車輛常需直接在車道上讓乘客上車，導致後方車輛無法行進，尖峰時間尤其嚴重，甚至影響武當路車流順暢。

交通局局長王銘德表示，經市府相關單位與高鐵公司研商後，由交通局重新繪設相關標線，將臨停區、禁止停車區及車道予以明確規範；另由警察局交通大隊設置科技執法設備，針對紅線違停及臨停區超時違規予以舉發，以改善高鐵站載客區整體交通秩序。

王銘德表示，市長黃偉哲相當重視高鐵站載客區交通秩序改善，指示市府相關單位積極接洽高鐵公司研議處理，重新畫設的臨停載客區，約可同時提供約30輛小客車停靠上客。

交通局提醒，提早到達高鐵站的車輛可多利用高鐵P2、P3路外停車場約580席車位及武當路新增43席智慧路邊停車格，總計623席車位均提供前30分鐘免費停放，等待確認親友出站後，再駛入U型車道臨停區載客，並避免臨停在車道上載客，以共同維護載客區臨停秩序與行車順暢。