資金外逃陸港股趴倒 中東土豪成救世主

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陸港兩地在經濟成長下行、美歐資金外流等逆風因素干擾下，近年股市表現大為失色，淪為全球市場末段班。為擺脫困局，陸港政府積極引進中東資金，而中東國家也趁科技、新能源等陸港上市企業低迷之際趁勢收購，雙方各取所需，也讓「中東土豪」成為陸港市場的熱門詞彙。

近年陸港股市低迷至極，2023年初外界原本認為隨著疫情解封，陸港經濟會立刻一掃陰霾復甦，進而帶動股指走揚。未料事與願違，在房債爆雷、消費低迷、歐美資金加速外流等因素干擾下，陸港股指一路向下，上證近日跌破2,900點，上交所市值1月11日更被東京證交所超越；香港恒指表現更為慘烈，一年來跌幅近兩成，去年11月29日台股指數更在睽違30年後正式超越香港恒指。

歐美資金竄逃 中東「油元」搶買

面對市場人心渙散，陸港政府轉而將希望寄託在以石油致富的中東國家，期盼中東「油元」能替代外流的美歐資金，活絡當地市場。而中東國家近年在全球減碳風潮下，長年以來的經濟結構也有轉型需要，加上陸港市場當前本益比確實來到極低，雙方可說一拍即合、各取所需。

於是自2023年以來，中東國家頻頻投資陸港資產，大陸的投資者和新創企業也組團去中東找錢。譬如去年12月中旬，大陸新能源汽車業者蔚來再次獲得中東主權基金投資，阿拉伯聯合大公國主權基金阿布達比投資局旗下的CYVN Holdings投入22億美元，以每股7.5美元認購蔚來2.94億普通股。

這是繼6月CYVN在蔚來陷入大幅虧損的危機，對其投資11億美元後，再次重金注資蔚來。該起投資完成後，CVYN將獲得蔚來汽車兩個的董事席位。而在同月稍早前，卡達投資局宣布以2億美元認購大陸企業管理軟體和雲服務提供者金蝶軟件4.26％的股份。

在國際地緣政治衝突升溫下，歐美基金對中國市場投資意願下降。摩根士丹利最新報告指出，近期外資對陸港股市的撤離速度顯著加快。特別是在去年12月，外國基金以年度最快的速度拋售大陸股票，淨流出達到38億美元，創下2023年最大單月拋售紀錄，並成為有記錄以來第三大月度資金外流。

中東雙雄布局陸港股 押寶新能源產業鏈

此時，中東主權基金卻反其道而行，多次出手布局大陸資產，「中東土豪」已成為今年陸港投資圈的關鍵字。其中，阿布達比投資局和科威特投資局被A股股民稱為中東雙雄，2023年年中，阿布達比投資局和科威特投資局合計出現在62家A股公司前十大流通股股東名單中。

A股市場人士表示，在陸股低迷下，上述兩家機構在A股前十大流通股中的持股市值並未出現大規模減少。其中，阿布達比投資局的持股規模甚至在2023年第三季還出現上升。從行業來看，這兩大機構持股公司行業分布於汽車、醫藥生物、有色金屬等。

另外，去年9月，阿拉伯聯合大公國的另一檔主權基金穆巴達拉投資公司在北京設立辦公室；沙烏地阿拉伯公共投資基金12月初宣布，將在大陸開設辦事處。此外，科威特投資局、卡達投資局也在大陸市場格外活躍。

這些在中東管理規模最大的主權基金，不僅在大陸設立辦公室直接投資大陸企業，也和陸企設立合資公司，或成為出資人，投資大陸的創投基金，押寶當地的科技公司。從投資行業來看，中東主權基金更關注大陸的新能源、生物科技、人工智慧和新消費，其中新能源產業鏈是中東基金的投資重點。

據統計全球主權基金投資的平台Global SWF資料顯示，中東海灣地區基金對大陸併購和投資價值2023年已攀升至23億美元，而2022年僅有1億美元。港交所行政總裁歐冠升表示，當前中東主權基金只有1％至2％投資在亞洲，主要是大陸，這個配比有很大的增加潛力。他預測，到2030年，中東主權基金投資資本將增長至10兆美元，其中會有10％至20％投入到大陸資產。

香港市場爭取中東資本的腳步也很積極，去年11月底，亞洲首檔沙烏地阿拉伯ETF在港交所掛牌，作為連接香港與沙烏地阿拉伯資本市場的第一步。香港財政司司長陳茂波近期表示，全球政經局面錯綜複雜，外圍變化對香港的影響巨大，必須尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性。他指出，中東地區是强大的發展動力來源，香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。