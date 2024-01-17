新北好茶躍上國際 5茶農奪日本綠茶大賽6座獎項

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新北市深坑區、三峽區及坪林區茶農以特色茶品獲日本「世界綠茶大賽」肯定，其中最高金賞獎拿下2座，另金賞獎獲4座，新北市長侯友宜肯定茶農在國際獎項獲得佳績，為新北茶產業努力，讓台灣獨特風味特色茶被世界看見。

農業局說明，日本「世界綠茶大賽」自2007年起每年舉辦一次，於日本靜岡縣辦理綠茶比賽為最高級別評選活動，堪稱茶界的「奧斯卡」，評比內容包含茶葉滋味、茶葉香氣、產品概念、包裝設計、性價比等整體商品性質。

今年來自日本、大陸、台灣、韓國、泰國、法國等不同國家共165個茶產品參賽，選出18組茶品評為最高金賞獎，新北市深坑區蔡金財及三峽區陳宣和拿下2座金賞獎，另外，坪林區馮懷謹、謝佳妤及蘇冠軒則拿下4座金賞獎。

獲最高金賞獎的56歲蔡金財為茶園第五代，家族製茶歷史已有120年，經營茶園面積0.2公頃，主要生產包種茶及蜜香紅茶，從14歲就跟著阿公及家族長輩學習製茶，承襲日治時期的製茶技術，累積製茶近30年經驗。

蔡金財表示，三峽常以青心柑仔品種製成蜜香紅茶，自己則以青心烏龍來製茶，茶樹採自然農法管理茶園，不灑農藥，以草生栽培方式維持土壤養分，採摘受小綠葉蟬刺吸（著蜒）的幼嫩茶菁，蟲咬越多越甘甜。

蔡金財說，在蜜香紅茶製程中，為降低青心烏龍品種所具的茶澀味，先靜置讓水份散失待茶菁柔軟再做成紅茶，茶菁揉捻完需靜置拉長2倍時間至7至8小時，讓茶水充份發酵及香氣產生，製出的茶葉外觀呈現烏黑帶紅，茶湯呈金黃色，茶清香帶有甘甜帶蜜味，浸久不苦澀，做出符合外國人口味的甘甜好茶。

另外，在禮盒設計上，原木盒結合炭燒質感，傳達古老製茶技藝，手提袋則用土角厝的土色象徵自然樸實的意象。

侯友宜表示，茶農獲茶界的「奧斯卡」獎項值得肯定，茶農手藝及精益求精精神造就新北好茶，成功讓特色茶站上國際舞台，市府與茶農朝國際市場前進，共同攜手行銷新北好茶特色產品，農業產值升級及提高國際能見度。

農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，此次茶農所產特色茶品榮獲日本「世界綠茶大賽」6座獎項代表新北好茶備受國際肯定。