用路人注意！國道路肩、邊坡散落物 1月22日起每半小時收費3,000元

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為加強提醒用路人在出發前檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故，影響行車安全及順暢，自2024年1月 22日起，國道路肩及邊坡之散落物將納入「國道散落物處理收費要點」予以收費，只要寬度達1公尺以上的外路肩及戰備道內路肩，將比照車道收費每30分鐘3,000元。

高公局說明，自2019年9月9日發布實施散落物收費要點以來，雖於2021年12月10日取消「處理時間未達30分鐘，不收取費用」之規定，但2023年散落物件數仍逾4萬件。為再加強提醒國道用路人裝載貨物務必綑紮牢固，再修訂要點，將收費對象擴大至占用路肩或邊坡之散落物。

高公局指出，考量外路肩主要提供有特殊狀況之車輛暫停或救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用；另戰備道之內路肩寬度較寬，訂定寬度1公尺以上之外路肩及戰備道內路肩，將比照車道收費每30分鐘3,000元，寬度不足1公尺之外路肩及戰備道以外之內路肩，則不收費。

另，掉落於邊坡之散落物，雖未直接影響交通，然清理時須封閉路肩或車道，爰清理邊坡散落物以交通維持所占用之車道（路肩）計費，每30分鐘3,000元。

高公局提醒，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故發生，用路人上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故。