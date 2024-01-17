靜宜大學與維多利亞雙語中小學合作培育儲備教師 靜宜優秀師資生畢業即就業

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靜宜大學與雲林縣維多利亞雙語中小學合作培育優秀儲備教師！靜宜將遴選優秀師資生，由維多利亞提供2至4年全額學雜費與教育學程總學分費，和每月5000元生活費等獎學金；師資生畢業後至維多利亞實習與教學，畢業即接軌就業，藉此嘉惠優秀且有經濟需求的師資生。

維多利亞雙語中小學是靜宜大學重要的合作夥伴，也是優質老師能實現夢想的最好教育園地！靜宜校長林思伶指出，國家教育品質最重要是師資的培育，靜宜對於師資生品格、移動力及將來教育使命特別重視；但目前年輕的老師卻為了尋找工作需全台奔波，期待未來合作讓師資生在職前培育階段就具備相關能力，以符合教學現場需求畢業後就能就業。

維多利亞雙語中小學董事長李佳芬表示，與靜宜合作過程中感受到所有主管嚴謹的做事態度，也發現兩校辦學理念非常接近；尤其是創立靜宜的美國主顧修女會修女的教育信念「先愛我們的學生再教育他」，能讓孩子們感受到學校與師長對他們的愛。期待未來在教育路上兩校攜手共創榮景！

靜宜師資培育中心主任胡憶蓓說，靜宜自84年起陸續開設中等學校及國民小學教育學程，108年更獲教育部核准辦理中小合流職前教育課程，中部地區靜宜是唯一具中小合流課程的師培大學。中等學校教育學程課程培育國語文、英語、輔導、觀光餐飲、第二外語等科國高中職教師；國民小學教育學程則培育全科與包班師資，並設有雙語教學和科技領域教育次專長。

維多利亞雙語中小學總校長黃金地與中學部副校長林朱蚶強調，該校24年前創立時的目標，希望孩子不僅具備紙筆的測驗能力，更重要是培養學生的生活應用、雙語及國際橫向移動等能力！期盼未來攜手靜宜師資生共同激發孩子的潛能，以專業陪伴成長、用真心實現孩子的夢想，兩校攜手合作朝共同的目標邁進！