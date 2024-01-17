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靜宜大學與維多利亞雙語中小學合作培育儲備教師 靜宜優秀師資生畢業即就業

  • 工商時報 陳嫣蔚
靜宜大學師資生畢業後至維多利亞實習與教學，畢業即接軌就業，藉此嘉惠優秀且有經濟需求的師資生。圖／靜宜大學提供
靜宜大學師資生畢業後至維多利亞實習與教學，畢業即接軌就業，藉此嘉惠優秀且有經濟需求的師資生。圖／靜宜大學提供

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靜宜大學與雲林縣維多利亞雙語中小學合作培育優秀儲備教師！靜宜將遴選優秀師資生，由維多利亞提供2至4年全額學雜費與教育學程總學分費，和每月5000元生活費等獎學金；師資生畢業後至維多利亞實習與教學，畢業即接軌就業，藉此嘉惠優秀且有經濟需求的師資生。

靜宜大學與維多利亞雙語中小學期待未來在教育路上兩校攜手共創榮景！圖／靜宜大學提供
靜宜大學與維多利亞雙語中小學期待未來在教育路上兩校攜手共創榮景！圖／靜宜大學提供

維多利亞雙語中小學是靜宜大學重要的合作夥伴，也是優質老師能實現夢想的最好教育園地！靜宜校長林思伶指出，國家教育品質最重要是師資的培育，靜宜對於師資生品格、移動力及將來教育使命特別重視；但目前年輕的老師卻為了尋找工作需全台奔波，期待未來合作讓師資生在職前培育階段就具備相關能力，以符合教學現場需求畢業後就能就業。

維多利亞雙語中小學董事長李佳芬表示，與靜宜合作過程中感受到所有主管嚴謹的做事態度，也發現兩校辦學理念非常接近；尤其是創立靜宜的美國主顧修女會修女的教育信念「先愛我們的學生再教育他」，能讓孩子們感受到學校與師長對他們的愛。期待未來在教育路上兩校攜手共創榮景！

靜宜師資培育中心主任胡憶蓓說，靜宜自84年起陸續開設中等學校及國民小學教育學程，108年更獲教育部核准辦理中小合流職前教育課程，中部地區靜宜是唯一具中小合流課程的師培大學。中等學校教育學程課程培育國語文、英語、輔導、觀光餐飲、第二外語等科國高中職教師；國民小學教育學程則培育全科與包班師資，並設有雙語教學和科技領域教育次專長。

靜宜大學與維多利亞雙語中小學合作培育儲備教師，靜宜優秀師資生畢業即就業！圖／靜宜大學提供
靜宜大學與維多利亞雙語中小學合作培育儲備教師，靜宜優秀師資生畢業即就業！圖／靜宜大學提供

維多利亞雙語中小學總校長黃金地與中學部副校長林朱蚶強調，該校24年前創立時的目標，希望孩子不僅具備紙筆的測驗能力，更重要是培養學生的生活應用、雙語及國際橫向移動等能力！期盼未來攜手靜宜師資生共同激發孩子的潛能，以專業陪伴成長、用真心實現孩子的夢想，兩校攜手合作朝共同的目標邁進！

靜宜大學將遴選優秀師資生，由維多利亞提供2至4年全額學雜費與教育學程總學分費，和每月5000元生活費等獎學金。圖／靜宜大學提供
靜宜大學將遴選優秀師資生，由維多利亞提供2至4年全額學雜費與教育學程總學分費，和每月5000元生活費等獎學金。圖／靜宜大學提供

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