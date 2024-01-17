NCC研提「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案 共同防治詐騙

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NCC研提「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，強化電信事業用戶號碼管理及KYC機制，共同防治詐騙

為落實政府打擊詐欺政策，NCC於17日委員會議研審「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，強化電信事業用戶號碼之使用管理，避免號碼成為詐騙工具，維護人民財產與生命安全。

NCC表示，配合行政院頒定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」之「堵詐」策略，除持續查處電信事業未落實用戶號碼證件核對及登錄案件，並已於112 年 6 月16日訂頒「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」；各界通力配合下，相關電信服務濫用情形已有下降。

為進一步強化法制基礎，NCC研提前開管理辦法草案，強調不論是獲核配電信號碼之電信事業或從事用戶號碼批發轉售服務之電信事業(如虛擬行動網路經營者MVNO)均納入規範，應落實認識用戶（Know Your Customer, KYC）及相關風險管理、內控查核等義務，並特別針對企業客戶申請用戶號碼情形，責成電信事業應加強管理。

另考量網際網路零售購物平臺快速交易之特性，草案亦請相關業者加強其自律規範，協助檢視用戶號碼相關商品販售資訊應符合規定。

NCC表示，後續將依據行政院法規通報規範及法制作業流程，辦理相關預告及對外溝通事宜。