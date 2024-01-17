股匯雙殺 成交量爆今年最大！分析師揭短線可留意3大類股

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投組表現：

淳紳（4529）表現最佳，17日股價連3天亮燈漲停，股價在14元留下長下影線，後市仍有上漲空間。

旭暉應材（6698）表現最差，17日股價下跌5.1％，股價跌破五日線，建議賣出。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌185.08點，跌幅1.07％，收在17,161.79點，成交量放大為3,820.43億元。

類股方面，電子通路表現最佳，漲幅2.28％，電器電纜表現最差，跌幅2.48％，權值股台積電上漲1元，漲幅0.17％，收在581元。聯發科下跌16元，跌幅1.79％，收在879元。

展望後市，台股大盤在台指期拉低結算及外資大幅賣超台股的利空下，加權指數一舉摜破季線，所幸指數已來到空頭滿足區17,150點到17,200點間，持股不必再殺低，靜待多頭反攻。選股方面，除提前告知的淳紳漲停外，IC設計中M31、神盾、安格、義隆、矽創；台積電法說受益股包括弘塑、萬潤及洋基工程等個股相對抗跌。

投組表現：

易發（6425）表現最佳，有望迎接半導體設備訂單，買盤短線修正，有機會過高。

廣達(2382)表現最差，AI震盪整理，等待成交量放大時，有利創高。

盤勢預測：

受到選後熱錢出走影響，台股短線回測季線支撐，而台指期結算下，外資壓盤下，讓整個大盤拉回測試支撐，短線看本周四台積電法說會，是否有利多行情測試周線壓力，讓整體盤面先止穩，才有機會突破月線反壓。

投組表現：

淳紳（4529）表現最佳： 轉投資有成，帶動公司營運轉強，量價結構穩定，持續看好

安瑞-KY（3664）表現最差：受大盤回檔震盪，價跌量縮結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤跌勢較重，終場下跌185點，收在17,161，成交量3,820億元；類股方面，電通路類股表現最佳，漲幅2.47％，塑膠類股表現最差，跌幅2.42 ％，權值股方面，台積電上漲1元，漲幅0.17 ％，收在581元，聯發科下跌16元，跌幅1.79％，收在879元。

近期提到的新台幣匯率貶勢以及外資期貨空單於持續發酵，預估等國際股市走穩以及期貨結算完才會逐漸走出方向，長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展，短線上操作難度持續增加，應以急漲不追，拉回低接的操作方式；選股上，題材股會是盤面熱點，像是併購題材的神盾集團、智原可持續關注，報價上漲的CIS族群、報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承相關類股，都是短線上可以操作的標的。

投組表現：

順藥（6535）表現最佳，日K連五紅，股價逼近歷史新高

安瑞-KY（3664）表現最差，漲多量縮回跌，資安族群有題材加持

盤勢預測：

周三台股持續股匯雙殺，指數出量跌破季線支撐，受美元指數與美債利率強彈影響，亞股普遍重挫也引發外資順勢壓低結算，成交量能更是放大到今年新高量，顯見低檔出現大量換手現象。

周三盤面上漲家數不到300家，創下2024年12個交易日以來，最少上漲家數的一天。僅剩少數題材利多族群較有整齊漲勢，如半導體設備、IC通路與被動元件等，但多檔強勢創高股盤中回檔，加上櫃買指數一舉跌破短期均線支撐，顯見內外資同步調節台股，造成市場信心潰散。就過往經驗，急跌過後容易出現反彈，重點留意下半周期貨空單水位與台幣匯率表現。

周四台股先看跌深反彈，大盤指數跌破上升季線，且周三出量代表低檔有承接買盤，若能先站回季線關卡，有利下半月台股反彈走勢。重點族群圍繞台積電供應鏈，周四盤後台積電法說會，相關半導體設備、先進封裝、矽智財與IC設計，盤中有無發動轉強，透露周五台股人氣族群方向。