大葉大學EMI精進教學工作坊 強化雙語教學力

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大葉大學是彰化地區唯一獲教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」112-114學年度普及提升學校獎助的大學，語言教學資源中心15日至19日舉辦EMI精進教學工作坊，協助有志英語授課的老師提升雙語教學實戰力。

語言教學資源中心主任陳俊福表示，EMI精進教學工作坊與空中英語教室教育集團合作，提供專業訓練，前四天的課程依序是「建立雙語教學心法」、「設計有效課程活動」、「整合科技教學工具」、「課室英語應用」，包含雙語教學、課堂互動技巧，以及科技工具在EMI教學的運用，第五天的「實施教學成效評量」，讓學員輪流上台試教，老師會進一步給學員建議，強化教學實戰力。

方文昌校長指出，因應政府「2030雙語政策」，教育部鼓勵大學推動EMI（English as a Medium of Instruction，全英語授課）課程，大葉大學從110學年度開始獲得教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」普及提升學校獎助，一方面推動各式課程與活動，打造英語學習環境提升學生英語能力，另一方面，學校在寒假推出為期五天的EMI精進教學工作坊，協助老師增進英語力和教學技巧。

設計暨藝術學院副院長廖秀玲說，設藝學院相當國際化，不只是有英國、美國、日本、義大利、西班牙等留學背景的師資，歷年來也吸引來自不同國家的境外學生前來學習，因此特別報名參加EMI課程，期盼更了解英語教學相關技巧，未來多元師資、多元學習環境，加上雙語教學，激發學生更多創意。