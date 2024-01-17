穩坐最多門市！鄉村包圍城市 旅天下50家門市達陣

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雄獅集團旗下旅天下聯合國際旅行社完成50家門市加盟、59家產品加盟，成為全台最多門市的旅遊加盟品牌。旅天下董事長李嘉寅表示，去年底展店目標已順利達成，門市加盟展店戰略採取「鄉村包圍城市」，優先佈局中南部地區打響知名度，接著往北部，如雙北市、桃園市、新竹市內含金量較高的區域發展。

以1月24日將開幕的第50家門市「新竹市竹科加盟店」為例，因位於台灣產值最高的新竹科學園區內，加上鄰近「全台最富里」與「全台最均富」的關新里與龍山里，不僅具有強勢消費潛力，且以雙薪、中小家庭為主，符合旅天下鎖定目標客群。至今，旅天下已成為全台最大旅遊加盟品牌，擁有最多旅行社實體門市。預計2024年「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家，2025年則各超越100家之目標，持續壯大雙軸加盟平台營運規模。

「5哩金賀，50+與你歡慶」全台門市活動將於1月24日（週三）正式展開，各家門市將於當日中午12時同步開賣50個50元福袋，每袋價值超過千元，最大獎為日本花卷或函館來回機票，還有萬國通路20吋行李箱，護照、台胞證免費辦理兌換券、旅天下旅遊千元折價券、金牪銀牌戰斧牛肉麵兌換券與辣牛油、酷航限量飲料提袋…等豐富好禮，帶給消費者滿滿驚喜。

而超高人氣、人稱台版「堀北真希」的Rakuten Girls樂天女孩「若潼」，1月24日當天也將特別穿上旅天下門市人員制服，別上專屬店員名牌，甜美活力登場，化身新竹市竹科加盟店一日店長，強力應援旅天下，販賣親筆簽名福袋以外，現場放送排隊前10名消費者，可與李若潼近身合照，粉絲們不容錯過！

此外，即日起至2月29日，旅天下官網與門市同慶，精選產品祭出特賣，因應赴陸旅行團可望3月解禁，推出「江南濮院古鎮漢服體驗6日」只要21,900元起，「超值北京天津打卡必吃必遊8日」安排超新景點「北京首鋼園」每人28,900元起，想去中國大陸玩的民眾趕緊手刀卡位！日本則有「東北花卷溫泉5日」25,888元起，以及「北海道函館夜景、溫泉5日」26,888元起。韓國線更殺，「釜山蔚山5日」、「濟州東邊松堂童話村主題樂園5日」含稅則只要1萬元出頭，「首爾明洞購物4日」甚至萬元有找。喜歡自由行的旅客，還有「泰國曼谷5日」11,999元起，「日本沖繩5日」11,188元起等可選擇。