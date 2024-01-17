台灣將邁入超高齡化社會 氫氣保健引話題

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台灣國家發展委員會預計2025年老年人口將佔總人口比例20%，人口老化已成國安問題，各界無不投入抗老、延老以及再生醫學的研究行列；近年來AI話題炎上的Open AI公司，執行長奧特曼（Sam Altman）業已投資長壽科技公司Retro Biosciences 1.8億美元（約新台幣57.3億），企圖幫助人類逆轉衰老，由此可知健康延老是未來人類發展的重中之重。

今年2024年第13屆「延緩衰老與再生醫學研討會」於1/14(日)於台大醫院國際會議中心舉辦，針對「再生醫療法規與趨勢」、「再生醫學及其運用」、「腸道免疫與營養醫學」及「功能醫學與整合療法」等四大議題，邀請醫學及產業界人士，進行深度而廣泛的討論，其中一堂討論”氫氣保健的相關課程，再度引起了熱烈的討論。

富氫生技受邀演講分享日本氫氣醫學相關研究報告與最新運用。圖/富氫生技 提供

「富氫生技」總經理何仁傑先生受邀演講，講述氫氣醫學的市場潮流，以及來自日本的知名教授-太田成男在世界著名醫學期刊-《Natural medicine自然醫學》中陸續公布氫氣醫學相關的研究論文報告，與分享全球關於氫在醫學、保健、生活上的最新運用。

富氫生技受邀演講 新時代的保健方法『氫』

富氫生物科技投入氫技術產品研發多年，以「安全、易操作、方便」為產品研發主要訴求，創辦人何建邦先生奠定了氫氣機產品採用純水電解、製造99.999%高純氫氣的技術基礎；如今生產自有品牌的氫氣機產品，外型設計如小家電，已順利打進日本、新加玻、紐西蘭、法國和美國等多國國際市場。同時提供OEM和ODM代工設計的專業服務，帶領台灣氫氣生技技術得到市場的肯定。未來也會將此技術持續擴大在台灣發展，計畫推出規格多元化的新品和創新服務，以純正MIT製造的產品，搶攻不同族群的需求與氫氣保健商機

台灣引領世界氫技術 新型態體驗咖啡館將出現

氫分子醫學始於2007年，於日本市場蓬勃發展，不論是吃的保健食品、沐浴用的清潔保養用品，到吸氫氣的保健館林立，因此讓人誤以為日本是氫健康發源地；事實上，呼吸氫技術是源自於台灣，廣受日本歡迎以及全球市場青睞。「富氫生物科技」投入氫技術產品研發至今10年，2021年更創立「富氫國際」，從產品研發邁入市場服務，將其氫技術運用方式廣泛，從喝、吸、噴、泡各種方式皆有。為了未來能讓更多讓人輕鬆感受，富氫國際即將開設新型態結合健康餐飲的氫氣體驗館，讓有睡眠障礙的人體會氫氣對生活的美好。