迎接尾牙季 Uber推最多5趟20元乘車優惠

現在進入企業尾牙旺季，Uber App 與合作車隊即日起至2月9日推出限時乘車優惠，民眾只要在Uber App上輸入優惠序號「尾牙GO趴踢」，即可享最多5趟20元的乘車優惠；從未使用叫過Uber Taxi的用戶，也可在4月30日前輸入優惠序號「不攔就點」，享Uber Taxi首搭最高折抵300元乘車優惠。 根據Uber App大數據統計，從耶誕節、跨年一直到農曆年前尾牙季都是年度乘車高峰，乘車趟次較尾牙季結束後增長超過1成。 Uber App透過4大安全功能，提供消費者行程安全。行程前為確保民眾叫車後安心搭上正確車輛，除了可透過Uber App得知合作車隊派遣的車輛型號、車牌號碼、駕駛姓名以及照片等資訊外，Uber App也有「PIN 碼驗證」功能，消費者只要在帳戶頁面中點選設定，找到「確認您的行程」並開啟「使用 PIN 碼驗證行程」，即會收到一組專屬 PIN 驗證碼，只要將這組PIN碼提供給合作車隊職業駕駛輸入驗證，叫車尖峰也不用擔心可能上錯車。 乘車行程中，Uber App用戶可在行程頁面點擊藍色盾形按鈕即可啟用「安全工具箱」取得3大安全功能：「分享行程狀態」功能，向親朋好友報平安，不僅預估行車路線一清二楚，GPS即時定位系統更能隨時更新位置資訊；若遇到緊急狀況，也能透過「110 緊急援助」功能即時與警方取得聯繫，行程完成後，也可使用「回報安全問題」功能向線上客服反映，將有專人回應協助處理。 因應多人搭乘情境，Uber App 提供兩項功能滿足民眾需求，包括 Uber App 的「新增多點接送」功能，讓使用者能夠在預約時或搭乘期間設置多個上下車地點接送同行友人或同事，只要點選叫車頁面目的地旁的「+」符號，即可新增最多 5 個額外停靠點；以及 「同時叫多輛車」功能讓使用者可以自己的 App 帳戶為親朋好友叫車，只要三個步驟，點選行程頁面的「新增行程選項」、選擇或新增聯絡人，即可一次預約包括自己在內最多3 趟行程，叫車後還能夠一鍵分享行程資訊，讓還沒有 Uber App 的親友也可輕鬆搭乘。