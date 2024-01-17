從「囤墾」變「獵頭」 仁寶：三年內至少會有2至3個併購案

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揮別毛三到四的年代，仁寶（2324）去年前三季毛利率重返4.4％，初步繳出「不重營收、改重獲利」的成績單，仁寶董事長許勝雄在今年旺年會中也宣布，未來集團在新事業的布局也會採更積極的布局，擬由既有的囤墾式策略朝向更積極的獵頭式策略轉型，並揚言，未來二至三年，至少會有二至三個併購案，併購的主力除擺在醫療上，包括車電和5G、低軌都會是重點。

此外，許勝雄也透露，規畫多年的瑞芳醫院現已有眉目，除硬體已著手興建外，目前規畫於2026年底完工，2027年開始營運，另士科園區55層辦公大樓，也預訂在2027年完工，在海外廠區佈局部分，除了美墨在評估外，也應客戶需求，新增了歐洲設廠的評估，此外，集團旗下主攻血糖試片的子公司勤立科技也規畫赴印尼設廠，將為集團在印尼建立首個灘頭堡。

雖然今年投資計畫不少，但仁寶總經理翁宗斌初估，今年仁寶資本支出不含總部興建的費用，大致與往年相當，估工廠興建和正常營運支出約為70至80億元。

展望今年，翁宗斌表示，仁寶今年在非筆電部分仍可維持雙位數成長，至於NB部分，目前產業界的預估是年增3至5％，惟因今年下半年還有AI PC助陣，初估仁寶NB成長率至少會保有產業預估的水準。