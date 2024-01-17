撼動溪州天際線 打造未來森態建築

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好彰化溪州卓越的地理位置，以及未來的發展潛力，在地建商推出當地百年來首棟11層森態地標建築。不僅是溪洲有始以來第一棟都市級豪宅規格的大樓，也將是南彰化鄉鎮絕無僅有的代表性建築作品。

鄰近國道1號、台1線及高鐵生活圈，由合祥地產推出的合祥雲森，基地座落於整齊、寧靜的溪州國中旁，附近坐擁123公頃全台最大平面公園─溪州公園。散步200公尺範圍內，全聯、7-11、學校、市場、郵局農會通通齊備，居住的小環境安靜綠地多，生活機能又能一應具全，充分體現大隱於市的居住感。

為了讓作品可以傳承百年，合祥地產表示，特別請來台北大型結構事務所，以50公分厚的高規格連續壁工法鞏固基礎結構，深入地底20米的深度，成本雖大大增加，但換來的是能抵禦強6級震度，抗震係數0.33G的超強抗震力，構築全南彰化鄉鎮最穩固的基礎與結構強度。

合祥雲森以台中七期豪宅的尺度進行規劃，以地上11層、地下兩層，一層四戶，全案單一坪數33坪。高樓層的視野全無遮蔽，南彰景觀盡收眼底。

建築設計自外到內，都表現了相當的遠見。合祥地產表示，社區規劃飯店才有的迎賓迴車道，有孩子的家庭不會一出門就是馬路，保障家人安全。為了讓住戶回家就像住飯店，配備氣派挑高6米的門廳，還有專屬的宅配室讓它常保整潔。一樓公共設施還包含多功能交誼廳、兒童遊戲室、兒童閱覽室等，以及豪宅必不可少，蔥鬱大樹環抱的中庭花園，皆屬易於維護、使用率高的公設，有效降低管理成本。

頂樓則設計成高空景觀花園，不僅有戶外沙發區、吧台、流理臺，連廁所也一應俱全，在大樓案非常少見。地下室車位也全安排充電管路及線槽，電動車時代來臨後，將有助於社區的保值。

特別值得一提的是，因彰化縣有超過7成的用水是來自於地下水，水質在國內屬於後段班，為此合祥地產提供超高規格的「沃荷生技全戶型淨水系統」，透過中空絲膜技術，過濾細菌、病毒、重金屬，因皮膚接觸所引發的過敏及感染機率可大幅降低。還具有電腦自動反洗功能，可長達5~7年不用更換濾芯，維護成本特別低。還加碼配備沃荷廚下型淨水器，雙重防護為全家人的用水品質把關。