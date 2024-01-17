東海培育一流音樂治療學士人才 提供身心健康新解方

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兒童早期發展遲緩、高齡、失智以及有身心健康需求的人數逐年增加，東海大學為促進國人身心需求服務的多元性與專業性，從新興的音樂藝術創造表達性治療角度，於音樂系設立全臺首創「音樂治療組(學士班)」，以傳統音樂系基底出發，跨域結合心理學、生理學、基礎神經等學科，將為國內培育音樂治療領域的專業人才，與國際趨勢接軌，以提供優質的音樂治療服務。

全臺首創「音樂治療」學士班誕生！作為培育音樂人才重鎮的東海大學，看見現代人對心理健康重視，首度跳脫傳統音樂教學框架，參閱國外行之有年的音樂治療課程，跨域結合打造「學士班音樂治療組」，成為台灣首家提供主修音樂治療學士學位的大學。音樂治療專業的建立始於1950年代，在國外已有將近五十年的歷史，東海大學音樂系表示，音樂治療組的專業課程含括音樂心理學、生理學、神經學、各大音樂教學法及音樂治療理論等，其他輔以兒童音樂治療、高齡音樂治療及其他音樂術科課程、音樂史等，為學生提供更多元的職涯選擇，東海大學未來將持續提高國內應用音樂治療於醫療、教育與社福等單位的服務品質，為未來音樂治療師的培養做出貢獻。

東海音樂系音樂治療組負責教授張乃文指出，音樂治療是一門有效且專業的學問，不僅需有正式學位外，也須有相當時數之實際臨床經驗，並取得認證資格後，才能從事的音樂治療師的工作，而東海音樂系的課程安排，將提供學生完整的理論奠基、觀摩、實作與實習的機會，培育未來音樂治療師所需的專業技能和知識。音樂系主任陳敏華表示，東海音樂系自1971年成立以來，對於音樂相關人才培育的創新與發展不遺餘力，從106學年度開設音樂治療學分學程，107學年度起招收第一屆日間碩士班音樂治療組，而今，因應台灣音樂治療服務對象迅速增加和專業化的精進要求，於113學年度向下扎根，創設日間部學士班音樂治療組。

陳敏華主任進一步指出，透過嚴謹的課程安排，學生將獲得紮實的訓練，為日後的音樂治療實踐打下堅實基礎。學生也可透過五年一貫接軌碩士班專業課程，加強音樂治療活動實際應用與操作的經驗，寶貴的實踐經驗將有助於學生培養必要的技能和信心，未來提供高質量的音樂治療服務。