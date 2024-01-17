台股兩天跌近400點 證交所：必要時採取穩定市場措施

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台股16日跌200點後，今（17）日再跌185點，證交所信心喊話指出，當國際出現重大事件時，台股可能會與全球市場連動，強調台股基本面良好，投資人宜理性面對近期波動，並呼籲投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對臺灣的影響。

證交所表示，受到國際地緣政治風險高漲影響，今日台灣加權指數收盤下跌185.08點，跌幅為1.07％，成交量約為3,820.42億元。但同時，亞洲主要市場全數下挫，日經指數收盤下跌0.32％、韓國KOSPI指數收盤下跌2.47％、上海指數收盤下跌2.09％、深圳指數收盤下跌2.58％、香港恆生指數收盤下跌3.71％、新加坡海峽時報指數下跌1.34％（截至下午4時），台股跌1.07％，除日本外，相較於其他主要市場尚無跌幅較大。

證交所分析，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國十年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈。

證交所進一步說，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對台灣的影響。

證交所強調，隨著產業庫存去化及終端需求回溫，去年11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號也重回黃藍燈，顯示臺灣經濟自谷底回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3％，顯示台股基本面穩固。

證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場的影響，倘若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。