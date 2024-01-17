新聞側寫》選後首場國台辦記者會 馬拉松式提問央視避直播

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大陸國台辦17日舉行例行記者會，這是總統大選後首場記者會，也是2024年首場，記者會上除了陸媒的幾個作球宣傳題，幾乎都圍繞賴清德的當選議題，發言人陳斌華全場共回答了22題，時間近一個半小時，是平常的兩倍時間，反覆強調賴當選不代表主流民意，要和平發展交流才是主流民意；多次講明因民進黨的頑固台獨立場，雙方交往溝通存在根本障礙。由於時間和議題都十分敏感，大陸央視刻意避開直播。

大陸國台辦17日的記者會，關於賴清德當選，國台辦反覆表達的重點包括： 一、賴蕭當選不代表台灣主流民意，仍有六成台灣民眾不支持民進黨。 二、改變不了兩岸格局、一中格局；也阻擋不了統一大勢。 三、因民進黨頑固堅持台獨立場，中共與民進黨的交往存在根本障礙，雙方不可能溝通。 四、堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉。「雙反」(反獨、反外部干涉)幾乎都會並列表述。 五、要和平、要發展、要交流、要合作，才是台灣主流民意；願為和平統一創造廣闊空間。

上述歸納的幾個重點，在全場記者會中，都各至少提到五次以上。

過往國台辦記者會，央視四套CCTV 4會安排直播；17日大陸則刻意在同時段，於國務院新聞辦公室舉行另一場「國民經濟運行情況發布會」，介紹大陸經濟表現，央視選擇直播該場，巧妙避開直播國台辦記者會。

為什麼要避開直播？因為台灣總統大選剛結束，時機敏感，議題敏感，容易出現尖銳問題或敏感詞彙，且大陸輿論對選舉結果也湧現一些不滿聲音，加上陳斌華才上任發言人不久，之前回答問題曾發生翻找資料太久「卡住」的狀況，不直播可避免發生「意外」。

譬如在記者會上，有台灣記者引述賴清德的原話：「將依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀」，詢問陸方回應；也有難得出現在國台辦記者會的外媒，英國電視台記者直問，「國台辦曾表示統一是兩岸人民的共同願望，請問是依據什麼？」

還有台媒用「北京」來指涉中共當局，提到「北京對賴蕭沒有觀察期」，被陳斌華當場糾正，提醒記者「在國台辦的記者會上，不要用北京來指稱大陸」，若在提問中出現「馬政府時期」，在官媒文字實錄上則被改為「馬英九時期」。總之，任何隱含兩個中國、一中一台、一國兩府意涵的詞彙，都是大陸所忌諱。

國台辦記者會可以「問到飽」，過去通常進行約40分鐘可結束，不過17日的記者會，則進行了80分鐘，歷經馬拉松式提問，共答了22個問題。陳斌華在回答完最後一題後，主動為記者會收場說「謝謝大家的配合，我相信大家也辛苦了，我們就結束吧！下次發布會再見！」語畢，台下響起記者們的笑聲與掌聲。