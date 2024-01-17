跌破季線該一鍵出清？ 網喊：現在賣變韭菜

【旺得富理財網 李澍】台股今（17）日持續震盪整理，又逢台指期結算外資提款，終場大跌185.08點，季線失守；有網友急問，季線是股市多空的生命線，現在跌破季線是不是該一鍵出清。貼文曝光後，看多看空均大有人在，不過，有網友提醒，現在賣恐怕就真的是「追高殺低」；還有網友分析，認為現在賣被割韭菜剛好而已。

台股資金連日狂瀉，昨日大跌199.95點後，今日再跌185.08點，兩日來跌了385.03點，除了拳王台積電發揮應有的威嚴，法說前上漲1元以581元作收外，其餘權值股均重摔，連重電、航運、AI等熱門題材也不支下挫。

在PTT股市板上，有網友急問「跌破季均線是不是該一鍵出清」，原Po表示，「以均線法則來說，季線是股市多空的生命線，台股從破兩萬口空單的指數高點，一路被殺到破季均線，技術面應該就是翻空」。他想知道，「是不是就該一鍵出清了？」

貼文曝光，有網友支持表示，「不然呢？萬五見」、「是，寧可少賠不要慘賠，留的青山在，不怕沒柴燒」、「應該沒人萬八做多吧」、「紀律只適用在賺錢不適用在賠錢」、「早就跑了沒看到60%的訊號嗎」、「當然啊！空手看戲」、「2008、2022都演給你看了啊」。

不過，更多人認為現在賣才真的是「追高殺低」，「其實也沒什麼跌，一堆人在恐慌」、「四月底那邊也破季線就拉起來，重點是季線斜率，季線生命線適用個股，大盤長期向上，除非空頭年季線都下彎，不然低接一定期望值好」、「你可以做回測，季線之下往下買，看之後是賺還是賠，我說的是指數喔，不是個股」、「黑手壓低結算順便假跌破你就中招，這種程度被割韭菜剛好而已」、「不要賣，就繼續跌；你賣了就止跌反彈了」。

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