科技廠新年再掀裁員潮！Google等48家開鍘 半個月近「8千人失業」

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【旺得富理財網 李宗莉】2024年一開年，就業市場就刮寒風，繼2023年全球科技業裁員逾26萬人，平均每天有714人失業，今年開局才半個月，又有48家重量級科技廠陸續啟動大裁員，包括Google、Discord等大廠在內，合計已有7828名員工遭解雇。

根據追蹤就業人數網站《Layoffs.fyi》統計，光是2023年就有1186間科技公司裁撤，共有26萬2582人失業，等於平均每天就有714人失去工作。

其中，以Google精簡人數狠砍1.2萬人最多，其次為擁有FB、IG等社交軟體的Meta，解雇1.1萬人；第3名則是電商龍頭Amazon的1萬人。

進入2024至今僅半個月，全球又見48家科技公司集體裁員、7828名員工被炒，包括Google有千人失業、Discord解雇17%、約170人；遊戲引擎Unity更是精簡4分之1、約當1800名人力，而語言學習平台Duolingo則解僱1成的約聘人員。

儘管多數公司避談裁員與AI投資之間的關聯，但顯然愈來愈多的科技公司，將AI作為重新考慮員工人數的因素，在宣布裁員前，Google與亞馬遜分別向AI新創公司Anthropic注資數十億美元。Google與Duolingo都曾透露，正尋求「調動」其他資源來應對AI榮景，如今從裁員狀況顯示，被調動的資源正是公司人力。