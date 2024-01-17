清華碳中和研究院：陸光熱發電成本 尚有一半下降空間

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清華大學碳中和研究院近日公布「中國碳中和目標下的風光技術展望」，其中對「光熱發電」這一小眾可再生能源路線發展作出預測。報告指出，預計到2030年，光熱發電的度電成本可降至每度人民幣（下同）0.7元以下，2040～2050年下降到每度0.35～0.45元。也就是說，大陸光熱度電成本至少還有一半的下降空間。

界面新聞報導，光熱技術又被稱為「聚光太陽能發電（CSP）」，利用光學原理令大面積的太陽能集中，再由光熱轉換原理令太陽能換化為熱能，熱能通過熱機驅動轉換為電力。

清華大學碳中和研究院院長助理、環境學院教授魯璽表示，光熱發電具有長週期、大容量儲熱的特點，可以提供24小時穩定電力，發揮煤電機組基本負荷的供熱作用。光熱電站可以利用儲能系統雙向連接電網，與風光互補發電，提高間歇性的可再生能源的消納比例。

中國科學院電工研究所研究員王志峰表示，大陸共有42個光熱發電專案正在建設。不過，目前大陸的光熱發電行業尚處於大規模推廣的初期階段，不具備成本優勢，未實現成熟商業化發展。

報告稱，光熱發電的成本降低主要有三大驅動因素：一是研發和示範專案所帶來的技術創新和提升；二是工業化的大規模生產帶來的產品元件成本的下降；三是更大規模電站的開發帶來的規模化效應。