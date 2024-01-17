前往主要內容
工商時報LOGO

Aespa來台唱尾牙天價酬勞曝光 知情人士：8位數跑不掉

  • 中時新聞網
Aespa昨（16）日現身佳世達集團尾牙擔任表演嘉賓，總共唱了5首歌曲。圖／擷取自 aespanaews IG
Aespa昨（16）日現身佳世達集團尾牙擔任表演嘉賓，總共唱了5首歌曲。圖／擷取自 aespanaews IG

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱柏玟】每到年前許多公司會舉辦尾牙，還會邀請藝人表演，先前有科技公司請到韓國人氣女團aespa，立刻掀起粉絲暴動，甚至有不少人懇求被帶進場。Aespa昨（16）日真的現身佳世達集團的尾牙擔任表演嘉賓，總共唱了5首歌曲，全場氣氛嗨到最高點；事後aespa此次唱酬也被瘋狂討論，有知情人士爆料「8位數跑不掉」。

韓國SM娛樂旗下女團aespa是由Karina及Winter、Giselle以及Ningning組成，出道4年左右就紅遍全球，此次受邀當嘉賓促成她們首度來台灣的契機；昨日晚間aespa在佳士達集團尾牙登場，全場7千多名員工都被4人魅力驚豔到，更有人發文透露「aespa本人很正」。

在尾牙結束後，aespa表演畫面在網上瘋傳，她們當晚帶來5首熱門歌曲，先以〈Drama〉開場，再唱了〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉以及〈Next Level〉，令眾人最驚喜的是，aespa出動舞團、化妝師、工作人員等相當有誠意，因此引起網友猜測aespa唱尾牙價碼應該很可觀。

知名論壇《Dcard》上出現網友好奇詢問，「請到韓國一線女團來台唱尾牙要花多少錢？」，其實早在aespa要來台表演消息曝光後，就有傳出至少要耗費百萬元，沒想到有不少知情人士表示，「台中跨年Jessi都要800萬了，aespa感覺1000多萬不為過」、「在X看到有人說1600萬」、「佳世達市值約900億，請aespa花個1000萬小case」、「8位數跑不掉啦，SM的耶」。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。