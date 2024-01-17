明揚惡火檢討抽查楠梓園區 政院：持續盤點高風險工廠

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去年9月22日屏東明揚工廠發生大火，行政院吳澤成政務委員及張子敬政務委員為瞭解經濟部於屏東明揚工廠大火後督導全國工廠安全管理之改善情形，今（17）日至經濟部產業園區管理局所轄楠梓科技產業園區現地訪視。吳澤成提及，全國工廠家數達9萬餘家，經濟部為工廠安全統合管理機制之目的事業主管機關，應統籌相關部會持續盤點高風險工廠，並善用優化後運用化學雲系統落實檢查。

行政院陳建仁院長於事故發生後，隨即責請行政院政委吳澤成及張子敬，針對各工廠存放化學物質申報制度精進措施召開相關會議，包括在易燃、易爆化學物質的安全管理、落實稽查找出問題，或是執法、救災人員與業者對化學物質危害特性辨識，以及專業人力訓練考核等方面，持續加強精進。

行政院特別成立「工廠安全統合管理機制專案小組」，請經濟部統籌，透過「盤」（列管高危害性物質）、「管」（訂定精進管理指引資訊統整應用）、「查」（高風險場域之現場查檢）、「練」（平時訓練、災時應變）四大面向，檢討精進既有法規、化學品申報系統、管制查核及演（訓）練機制，並聯合各部會辦理專案檢查，以達成維護公共安全之目標。

有鑑於此，行政院吳澤成政務委員及張子敬政務委員為瞭解經濟部於屏東明揚工廠大火後督導全國工廠安全管理之改善情形，今（17）日至經濟部產業園區管理局所轄楠梓科技產業園區現地訪視。

本次行程由行政院災害防救辦公室安排，由經濟部統籌辦理，政務委員吳澤成及張子敬率內政部、環境部、勞動部及高雄市政府勞檢、消防及環保等相關單位，抽查訪視華泰電子股份有限公司半導體廠，除了確認該公司在危險物品申報情形與化學雲系統介接資訊的一致性外，更深入檢視工廠在化學品自主管理措施之法規符合度，並透過各部會及高雄市政府的參與，中央與地方各權管單位實施聯合稽查，發揮跨機關統合協力綜效，更加落實工廠安全管理改善措施。

行政院表示，在明揚火災事故後，立即檢討危險物品申報機制並啟動消防法、工廠管理輔導法修法作業，以加強廠商危險物品申報約束力，另責由環境部優化化學雲系統，並以彰濱產業園區做為示範場域，篩選出疑似未申報之工廠執行檢查，在檢查完成後，再回饋精進化學雲的自動勾稽功能。

此外，經濟部製作化學品管理指引及自主檢查表提供園區廠商加強自主檢核並做為可依循之參據，再結合中央與地方跨單位力量執行聯合檢查，以確保工廠皆能完備自主管理，針對全國達危險物品管制量之工廠2470家，迄今已完成檢查工廠數737家，合格家數685家，其合格比率約93％。後續經濟部將持續統籌相關部會辦理檢查作業並追蹤改善情形，責無旁貸。

吳澤成提及，全國工廠家數達9萬餘家，經濟部為工廠安全統合管理機制之目的事業主管機關，應統籌相關部會持續盤點高風險工廠，並善用優化後運用化學雲系統落實檢查。

吳澤成指出，本次抽查係為瞭解屏東明揚工廠大火後督導全國工廠安全管理之改善情形，並檢視工廠是否依現行「消防法」第21條之1規定，於工廠的警衛室或防災中心24小時「提供消防搶救必要資訊並需常時備置」，另對於廠商危險物品的申報、標示、保險、化學品圖資存放地點及相關自主管理等特別檢視。

吳澤成強調，陳建仁特別重視工廠安全管理，並積極落實立法，使企業落實自主風險管理。目前內政部與經濟部已持續推動修法，提高吹哨者獎金及提高罰則額度，以強化企業課責機制。在未完成立法提高罰則前，各部會仍應共同協力，強化企業自主管理、訓練、檢查及結合業者、地方政府定期共同演練，並運用優化後的化學雲功能來掌握高風險工廠。

吳澤成表示，已請經濟部持續辦理中央及地方消防、建管、環保、職安及工廠管理等跨單位聯合稽查，發揮機關協力綜效，以完善工廠安全管理，並提升救災安全，建立讓民眾心安、平安的工作環境。

行政院強調，後續已請環境部針對化學雲未來精進措施，應以消防人員之救災需求面為導向，進行跨部會整合統一資訊應用。另考量拋傳至化學雲資料品質及時效，攸關提供救災人員資訊可靠性，為使資料能有效整合，將強化拋轉資料之完整性及正確性，善用智慧科技力量，預警及風險分析，自動勾稽篩選出不合格的危險物品場所，嚴格依法查核及處罰並持續追蹤至完全改善為止，展現政府維護公安不打折和確保第一線消防員救災安全的決心。