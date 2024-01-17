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屏東環球春節福袋限量300個 15萬元法國巴黎10日遊有機會帶回家

  • 中時即時 林和生
Global Mall屏東市初一推300個福袋，加碼抽iPhone15、電動車行李箱等。(屏東環求提供)
Global Mall屏東市初一推300個福袋，加碼抽iPhone15、電動車行李箱等。(屏東環求提供)

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迎接農曆春節即將來到，Global Mall屏東市春節檔期將於1月18日至2月25日展開，其中最受矚目的新年福袋，初一起推出300袋、每袋999元，加碼8大獎項抽獎，有機會獲得最高價值2萬9900元的iPhone15；且能再參與全台福袋抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊。

環球屏東店長陳建德表示，精準瞄準目標客群，去年共改裝22個櫃位，引進符合年輕潮流的服飾及配件品牌，2023年全年業績相較前一年成長10％。

今年2024年同樣希望全年度能提升10％業績，其中預計年節檔期業績將成長近5％，因此回饋力道更甚以往。

春節應景的福袋特地推出「開運福袋多重抽」，主打年輕潮流、生活主題，初一起推出300袋、每袋999元，同時還加碼八大獎項抽獎，有機會獲得包括最高價值2萬9900元的iPhone15、超夯電動車行李箱、空拍機、藍芽喇叭、禮券1000元等。

同時還能參與全台福袋「陸海空旅遊行程」抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車1萬0000元等，多重福袋好康一次享。

今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，1月31日起有3成福袋量可於線上限量預訂，若採線上預訂可再多獲得「陸海空旅遊行程」刮刮卡乙張，中獎機率更高。

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