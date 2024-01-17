中榮、台寶生醫合作 開發自體與異體細胞醫療新藥

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台中榮總（簡稱中榮）院長陳適安17日與台寶生醫（6892）董事長黃智遠，共同簽署產官學合作研究發展計畫，雙方將聚焦具國際競爭力的「自體與異體細胞醫療新藥」開發，透過中榮堅強的臨床實力、醫療照護品質，結合台寶合規優質量產能力，將細胞製備落地於院內採定點照護，降低細胞治療成本，嘉惠更多病患獲得最尖端的治療。

中榮院長陳適安17日與台寶生醫董事長黃智遠共同簽署產官學合作研究發展計畫，中榮有堅實的細胞醫療的軟硬體實力，而台寶生醫與歐美頂尖醫學單位合作，具異體細胞治療量產技術實力，雙方也規劃具有國際競爭力的自體與異體細胞醫療新藥開發，展開雙向互惠的合作。

陳適安表示，台寶生醫對細胞治療產品開發與量產的專業實力有目共睹，而中榮是兩岸三地唯一進入全球300大智慧醫療醫院，強強合作將發揮一加一大於二的實質效益。

本次合作計畫是由中榮細胞治療與再生醫學中心主任李冠德醫師，擔任計畫總主持人，以三年為一期，因應急遽增加的醫療需求，聚焦具有國際競爭力的細胞醫療領域，將中榮的臨床實力、病人醫療品質與產業界的創新開發及合規量產能力做無縫串接，打造affordable（可負擔）, accessible （可近性）以及at the cutting edge（全球技術領先）的3A細胞醫療新藥，盼為病友謀求最大福祉。

黃智遠表示，中榮在細胞治療與再生醫學發展迅速，有來自癌症、自體免疫性、神經元和關節退化性等疾病領域完整的醫師團隊，並建置全新的GTP實驗室，引進最新的自動化設備。台寶生醫本次很榮幸與中榮建立起夥伴關係，雙方將跳脫傳統產學合作的既定框架，以雙向互惠原則，未來無論是醫院端自行發起的臨床試驗計畫（Investigator-Initiated Trial, IIT）或是台寶生醫的臨床試驗，都將一起合作，創造最高的產學合作價值。

台中榮總細胞治療與再生醫學中心主任李冠德說，再生醫療是中榮院長陳適安，全力發展的重點項目之一，中榮擁有發展細胞醫療的軟硬體實力，利用最先進GTP實驗室與國內外一流機構產學合作。

雙方第一階段，將共同執行治療下肢缺血新藥MSC／VEGF一期臨床試驗，透過骨髓採集篩選合適捐贈者，建立全球首創的異體基因修飾骨髓間葉幹細胞，根據統計，包括糖尿病足等全球約有2,200萬人受下肢缺血所苦，未被滿足醫療需求極大。

李冠德也表示，該院也將陸續與更多一流大學合作，建立跨國技術合作細胞製程，讓台灣走在再生醫療的前端，並以定點照護制度，將細胞製備落地於院內，降低細胞治療成本，增加治療的可近性，讓普羅大眾都有獲得尖端醫療的機會。