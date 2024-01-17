康和證券連續6年 參加1919單車環台公益勸募

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康和證券集團連續第6年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，組成康和勇士車隊，展開連續15天長達1,300公里的愛心長征，以行動力支持公益。1919單車環台車隊自2005年第一次啟程，至今已連續舉行19年，這次共有51位勇士參加，完成環台公益總募款達1,771萬，再度創下過往募款紀錄，這些款項未來將透過全台各地1919服務中心，資助需要救助的急難家庭。

康和證券董事長鄭大宇並到現場給康和勇士們加油打氣，並表示：「希望我們給予急難家庭的救助與陪伴，變成他們翻轉人生的力量，同時更希望他們平安健康。」這是第6年康和同仁參加1919單車公益環台，全程很多上下坡並不輕鬆，只要有急難家庭，康和就會一直繼續騎下去，為募款盡一份心力。

這次1919愛走動單車環台，除募集公益款項救助急難家庭外，更展現行動力，當車隊來到台東時，為急難家庭進行房屋修繕，勇士們紛紛捲起袖子，粉刷牆壁、清理前後門的雜木，並在客廳與臥房加裝LED燈；除了基本修繕，也送了一組新床墊，讓他們睡得安穩，同時也送了一台瓦斯爐、3組衣物整理箱與1個衣櫃，讓衣服不會散落一地，讓他們彷彿有了一個新家，一個有溫暖有溫度的家，參與的勇士們表示，期盼更多人看到偏鄉的需要，一起來協助他們。

而今年第7度一起同行的1919幸福巴士，15天共造訪27個1919服務中心，服務668位偏鄉弱勢長者。投入志工高達603人次，包括97位髮型設計師、22位牙醫與護理人員接力服務，是7年來最多的一次。志工們為弱勢長者們提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等服務，並贈送全套保暖衣物、伴手禮。讓長者們從頭到腳，由裡到外，煥然一新。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，2003年10月起開始發放救助金。到去年11月底止，總共已透過324個鄉鎮1,117個1919服務中心數萬名志工，救助16,014戶急難家庭。