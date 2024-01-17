台師大首個全英語學士班 復諮所更名促高齡化服務

配合國家雙語政策，考量台灣具有亞洲與國際接軌的重要戰略地位，台灣師範大學17日宣布，自8月起，國際與社會科學學院增設「全球研究全英語學士學位學程」招收國際學生，培育跨文化溝通人才，也是創校以來首個全英語學士班；而成立20年的「復健諮商研究所」，將更名為「復健諮商與高齡福祉研究所」，以復健諮商專業促進高齡福祉。

台師大表示，113學年度院系所班組學位學程增設調整案及招生名額，已獲教育部核定，預定招收大學部1708人、碩士班1464人、博士班208人、碩士在職專班779人，總計招生4159人。而國社院今年首度增設「全球研究全英語學士學位學程」招攬境外生，將採取全英語且多元的授課方式。

台師大國際與社會科學學院院長賴志樫表示，全球化已成趨勢，並與聯合國永續發展目標環環相扣，因此在課程設計上，分為全球政經、國際企業及創新發展、跨文化溝通、社會及永續等4大領域課程，提供學生多方探索的機會，甚至進一步嘗試在地關懷及社會實踐，將可培養學生具備面對多元文化、全球跨域發展所需溝通與協調的能力。 至於職涯發展方向，賴志樫說明，學程學生畢業後，可以朝公、私及第3部門發展。私部門能選擇跨國企業，實踐全球觀點、在地實踐的理想；公部門可以爭取參與我國駐海外的單位，參與跨領域、跨國事務；第3部門也能NGO、國際組織發展。此外，對有志往學術方面發展的學生而言，學程是很好的起點，可以往國內外人文與社會等相關領域持續進修。

近年來，我國人口結構快速老化，因醫學發達，發生職業災害、公安或交通意外事件後，導致生理或心理障礙而需復健諮商服務的族群，也呈現高齡化趨勢，另外，部分身心障礙者老化過程也伴隨情緒困擾，需要心理復健。因此，如何以復健諮商專業促進高齡福祉，已刻不容緩。 復健諮商研究所於民國93年成立，104年與特教系整合為一系多所，今年更名「復健諮商與高齡福祉研究所」後，達成系所橫向連結，延續特殊教育轉銜服務至高齡福祉與終身特教，不但發展中途致障者的復健諮商外，也更積極鼓勵運動參與，另外，將從過去的職業重建，多元發展至休閒諮商，提升身心障礙者的全方位生活品質。 台師大復健諮商與高齡福祉研究所所長劉惠美說，更名能有效推動高齡化的職業復健服務，增設「高齡福祉」組別，針對高齡化的身心障礙族群，所培育出的專業人才將致力於職業重建、職務再設計或是復健領域的相關實務，將有利於整體復健諮商發展。 劉惠美強調，台師大是國內設有復健諮商專業研究所的3所大學之1，不僅培育優秀研究人才，也開創復健諮商新知。更名後，畢業學生除了原有多元就業方向，也能往健康福祉相關領域拓展職涯可能。