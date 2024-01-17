00733成分股50檔大換血 44檔更換

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臺灣指數公司今（17）日公布「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」2024年第1次成分股定期審核結果。此次在50檔成分股中，大汰換高達44檔成分股納入和刪除自1月17日盤後生效。

該指數是富邦臺灣中小（00733）ETF所追蹤，目前基金規模約21億元，成分股調整，將對個股尾盤最後一筆股價有所波動。

此次成分股納入44檔包括：1608華榮、1612宏泰、1733五鼎、1806冠軍、2010春源、2324仁寶、2352佳世達、2353宏碁、2356英業達、2362藍天、2365昆盈、2376技嘉、2377微星、2393億光、2421建準、2425承啟、2428興勤、2501國建、2607榮運、3017奇鋐、3296勝德、3338泰碩、3346麗清、3515華擎、3533嘉澤、3607谷崧、3653健策、3694海華、3706神達、4766南寶、4958臻鼎-KY、5515建國、6164華興、6205詮欣、6239力成、6285啟碁、6415矽力＊-KY、6689伊雲谷、6695芯鼎、6756威鋒電子、6782視陽、6799來頡、8039台虹、8103瀚荃。

成分股刪除44檔包括：1339昭輝、1515力山、1522堤維西、1524耿鼎、1560中砂、1568倉佑、1618合機、2020美亞、2233宇隆、2236百達-KY、2305全友、2313華通、2316楠梓電、2405輔信、2427三商電、2486一詮、2540愛山林、2605新興、2612中航、2816旺旺保、3014聯陽、3032偉訓、3051力特、3450聯鈞、3592瑞鼎、3617碩天、3715定穎投控、4763材料-KY、4977眾達-KY、5215科嘉-KY、5258虹堡、6155鈞寶、6197佳必琪、6271同欣電、6442光聖、6449鈺邦、6515穎崴、6531愛普＊、6585鼎基、8016矽創、8046南電、8081致新、8112至上、9958世紀鋼。