呼應永續發展 巴斯夫在台灣推新一代快樂跑®汽油添加劑

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德化工大廠巴斯夫17日在台灣推出新一代快樂跑® 瓶裝汽油添加劑。台灣巴斯夫董事長兼總經理黃仙蒂表示，快樂跑® 汽油添加劑於2012年進入台灣市場。全新包裝與配方升級不僅能增强引擎動能、改善加速和駕駛性能，還含有強效的腐蝕抑制劑，可防止金屬零部件生鏽，有助建立更為永續的交通系統。

現今先進的引擎技術面臨著另一項挑戰。即使使用符合國家標準的汽油，仍會有引擎內部積碳的問題。燃油系統中的積碳會導致燃油效率變差、引擎動力下降和增加尾氣排放。

巴斯夫亞太區燃油與潤滑油解決方案業務部全球副總裁郎馬泰（Matthias Lang）指出，快樂跑® 汽油添加劑採用全新雙功能配方： 聚異丁烯胺及直噴促進劑，可提高引擎的清潔效果，它專為現代直噴（DISI）引擎的技術要求而設計，同時又可讓傳統的進氣道噴射（PFI）引擎保持卓越性能，降低廢氣排放和提高燃油效率。

巴斯夫強調，快樂跑® 汽油添加劑適用於各種汽油引擎和汽油： 如九二、九五、九八無鉛汽油。一箱油中加入一瓶快樂跑®，可讓引擎有全面保護。

巴斯夫燃油與潤滑油解決方案業務部產品群組包括燃料功能型添加劑、煉油添加劑、聚異丁烯、引擎冷卻劑（Glysantin® 品牌）、煞車油以及潤滑油添加劑、成品潤滑油、合成基礎油和金屬加工液等；主要生產設施位於德國的路德維希港、美國的辛辛那提和弗倫翰公園、中國的南京和上海，以及巴西的聖保羅。研發中心主要位於德國路德維希港、美國Tarrytown和中國上海。