添好運1月17日插旗大葉高島屋 再掀港點熱潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為迎接即將到來的農曆春節，天母大葉高島屋再添星級美食吸客。榮獲米其林一星的香港著名中式點心專門店「添好運」於1月17日正式開幕，除了是天母商圈獨家，也是該品牌全台第17家分店。同時引進人體工學家具品牌「亞梭傢私」、日本平價燒肉品牌「牛角次男坊」、大成長城集團雞肉熟食品牌「吉福雞舖」、全國首創的溫體雞精品牌「田記鮮雞精」等品牌進駐，並推出相關開幕活動，1月23日起於5樓DOZO MARKET舉行年貨伴手禮特展，滿足農曆春節前夕的年菜預購、年節伴手禮需求。此外，企業尾牙春酒禮品與大宗禮券採購優惠方案仍持續進行中，可望帶動全館業績成長至少一至兩成，為新年開春贏得好采頭。

大葉高島屋不僅擁有市區商場最大的巨型熱帶魚水族館，還有近2千個停車位與大型遊覽車專屬車位，為大台北地區百貨商場之最。具備空間及硬體優勢，且百貨周邊傳統、經典美食林立，滿足在地人需求，也吸引更多外地客到訪。看好「添好運」國際級品牌力與挾帶正宗香港味道的港點魅力，勢必再次掀起港點熱潮。

大葉高島屋日前公布春節營業時間，除夕當天2月9日全館營業至18:00，部分餐廳訂位成功者可用餐至21:30，包含B1樓的果然匯、3樓的藏王、5樓的旭集/開飯川食堂/饗泰多/上海鄉村/新葡苑、12樓的糖朝/興蓬萊/禪日本料理等在內共10家餐廳；2月7日、8日與2月10日至13日全館延長營業至22:00。

龍年添好運！紅包大放送、消費套餐送蛋撻

喜迎「添好運」天母高島屋店開幕，推出好運三重送：第一重，開幕首三日，每日前1百名消費者，可免費獲贈最新上映電影「潛行」之電影兌換券；第二重，全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運 Ocard 會員，即可獲贈「添好運㇐口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送；第三重，1月17日至2月29日活動期間，於添好運天母高島屋內用單筆消費滿8百元，即可獲得價值168 元『XO 醬臘味炒飯』電子兌換券㇠張。

全台添好運會員同慶，活動期間 加入添好運 Ocard 會員，即可獲贈「添好運㇐口蛋撻」電子兌換券。圖／大葉高島屋提供

喜迎龍年開春，以及即將來臨寒假及春節假期，即日起至 3 月 31日推出「好運龍來紅包搶先送」活動，於「添好運」消費滿千元贈送2百元好運紅包，讓消費者過新春領紅包沾喜氣，全台預計豪撒超過 5千萬的優惠紅包回饋給予消費者。