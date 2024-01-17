《國際經濟》英國12月CPI年增4% 意外彈升

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周三公布的官方數據意外顯示，英國消費者物價指數(CPI)在11月達到逾兩年新低的3.9%之後，12月來到年增4%，為近10個月來首次的上揚，並且高於經濟學家預估的3.8%。

英國近幾個月的通膨率降幅，一直高於預期。而周三的數據公布後，可能引起英國央行(BoE)新的擔憂。英央在去年八月將利率拉高到近15年最高水準，為5.25%。

英國央行曾在11月預測，通膨要到2025年底才能降到2%的目標。但許多經濟學家認為，由於天然氣批發價格的下滑，最早可能於今年4月或5月實現此一目標。

俄羅斯在2022年初入侵烏克蘭之後，天然氣價格飆漲，導致英國通膨率在2022年10月達到11.1%、近41年新高水準，並且增添了新冠疫情以來供應鏈中斷帶來的通膨壓力。

周三公布的資料顯示，剔除波動較大的食品、能源、酒精和菸草價格之後，12月核心通膨為5.1%，持平於11月。

12月份的服務業價格漲幅拉高至6.4%，高於11月的6.3%。

英國央行更加重視的指標是核心通膨和服務業通膨，認為這兩者能夠更好地反映經濟中的基本物價壓力，特別是能反映由工資上漲所帶動的通膨。

周二公布的數據顯示，英國9~11月平均周薪為年增6.6%，是近一年來最慢增速，但是仍為英國央行設定目標的兩倍。