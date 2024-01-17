《國際社會》日首個AI圖書館 誕生在這座城市

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了帶給讀者新閱讀體驗，日本的市立圖書館已於15日，推出一項由人工智慧AI所支援的借書搜尋服務。也就是當民眾隨意輸入簡單的單字或句子時，AI就會推薦類似的書籍。

以往，除非報章雜誌的書名標題、作者或關鍵字都吻合，否則使用傳統搜尋法，是不太容易在圖書館找到自己想要找的書。現在，只要說出像是一本能讓失意者在悲傷時振作起來的書籍等句子，再經由AI搜尋後，就會列出一串書名。

這個最新的AI系統還整合數位圖書卡，以及網路書架等功能，前者可讓使用者透過智慧手機借書，後者可以顯示搜尋到的書籍放在哪，就像真正的書架上一樣。

根據日本政府教育機關統計，有全日本首座AI服務的橫濱市立圖書館內，18個分館共藏書約409萬冊。其中，AI已自己學習到約74萬本圖書的書目訊息，且字元數在50個或以上是用日文所紀錄的。

日本富士通（Fujitsu）與青山學院大學（AGU）攜手研發這項使用人工智慧AI的借書服務，並斥資約8億日圓，547萬美元左右，在安裝設備以及運作等相關系統上。

2022財年，橫濱圖書館借出的書約1,163萬冊，藉由新AI系統的引進，預計將進一步提升圖書館的使用率。教育專家表示，利用人工智慧AI找書真正的目的，其實是要找到平常想不到的書籍，而不是真正要找本來想尋找的。