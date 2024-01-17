00905成分股大洗牌 38檔上、39檔下

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臺灣指數公司今（17）日公布「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」2024年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自1月17日盤後生效。此次成分股出現大洗牌，新增38檔、刪除39檔。

該指數是FT臺灣 Smart（00905）ETF所追蹤的指數，目前基金規模約20億元，於今日尾盤最後一筆進行個股調整。

成分股納入38檔包括：1104環泥、1210大成、1218泰山、1307三芳、1513中興電、1522堤維西、1582信錦、1808潤隆、2233宇隆、2313華通、2368金像電、2458義隆、2480敦陽科、2520冠德、2534宏盛、2617台航、2809京城銀、2912統一超、3015全漢、3028增你強、3029零壹、3035智原、3036文曄、3042晶技、3406玉晶光、3596智易、3702大聯大、3704合勤控、3705永信、6277宏正、6285啟碁、6472保瑞、6579研揚、8163達方、8271宇瞻、9910豐泰、9911櫻花、9939宏全等。

成分股刪除39檔包括：1303南亞、2206三陽工業、2323中環、2331精英、2352佳世達、2353宏碁、2356英業達、2376技嘉、2397友通、2476鉅祥、2546根基、2607榮運、2609陽明、2636台驊投控、2637慧洋-KY、2707晶華、2886兆豐金、3013晟銘電、3037欣興、3056富華新、3413京鼎、3653健策、3706神達、3708上緯投控、4938和碩、5243乙盛-KY、5283禾聯碩、5288豐祥-KY、6115鎰勝、6206飛捷、6214精誠、6230尼得科超眾、6235華孚、6269台郡、6409旭隼、6456GIS-KY、6525捷敏-KY、6669緯穎、8131福懋科等。