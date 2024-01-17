Global Mall送新春禮包！ 福袋抽陸海空旅遊 首度推月月餐飲滿額贈

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農曆新年將近，不少人正準備返鄉拜年或安排國內外旅遊，帶動催旺消費熱潮，不過隨物價通膨，消費者更注重錢要花得值，並願意投資在高質感的生活體驗，包括旅行、購物及美食面向。因應消費趨勢，Global Mall於1月18日至2月25日展開的春節檔期「龍轉好運」替民眾看顧荷包，4大好康包括200萬點數大放送、多元業種滿額贈，及點數、禮券多重回饋，同時祭出福袋抽獎讓民眾試手氣，大獎包含陸海空旅遊，有望刺激年節檔期業績較去年成長10％。

Global Mall祭出「200萬點數大放送」，新會員贈100點、抽6666點，同時再推全通路累計消費滿1萬元贈限量1000點；加上因應年節期間多元需求，再擴大推「點數、禮券多重回饋」、「多元業種、多波段滿額贈」，新北中和、桃園A8、A19、屏東市店點刷Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3000元最高送500元加300點，最高回饋率19％。車站店點因應餐飲需求量大，首度推月月饗樂回饋，於指定餐飲刷Global Mall聯名卡當月累計滿1500元送100元。此外，針對服飾、居家生活及高單價的家電、健康器材不同業種推多波段滿額贈，像是1月18日至28日指定服飾櫃位刷Global Mall聯名卡單筆消費滿2500元送100元電子商品禮券等。

Global Mall為了讓民眾新年試手氣，全台8店共推近2000個「龍轉好運新春福袋」，採線上線下開賣，價格分為688元、999元，福袋總價值破500萬元，不僅有機會獲按摩椅、飯店住宿券等，買福袋還可獲刮刮卡，有機會刮中「陸海空旅遊行程」包括法國巴黎10日遊等；另會員買福袋可參加環球Online清空購物車活動，期間內挑選喜愛商品加入購物車，幸運兒可獲購物金1萬元。

Global Mall也看準走春出遊潮打造兩大應景打卡點，像是掀起潮玩風潮的「POP MART泡泡瑪特」快閃新北中和店，經典熱銷款及新年限定款公仔均可收藏；全台8店也設置上千盞燈籠，其中板橋車站店戶外懸掛繽紛燈籠海、新北中和店則以典雅印花綢布搭鮮亮色彩呈現「七彩燈籠串」，初一當日拍攝館內燈籠照片及完成指定任務，可換限量「新港奉天宮媽祖小神衣御守」。