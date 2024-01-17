台北老爺歡慶40週年 餐飲與住宿優惠齊發、捐血送牛軋糖

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台北老爺酒店迎接40週年，今年以「40年如一日，始終初心」為主題，舉辦1月壽星用餐優惠、餐飲消費滿額抽獎活動以及超值優惠的住房專案來歡慶40歲生日。此外，台北老爺發揮大愛精神，響應捐血公益活動和ESG，善盡企業社會責任。

【飯店響應捐血助人 送捐血者牛軋糖禮盒】 10年前，台北老爺30週年時曾推出捐血公益活動，75天達標；今年將要加碼挑戰40萬c.c. 的捐血量，「台灣血液基金會」執行長魏昇堂表示：「過年前夕，當大家期待年終獎金及出國旅遊時，也是捐血中心最擔憂的時間，台北捐血中心1月8日起跑的捐血月活動，預計以1個月的時間為即將到來的農曆春節儲備足夠的10天血液庫存量，目前台北捐血中心的血液庫存為6天，離目標還有一段距離，希望民眾能踴躍挽袖捐出熱血，一同守護病患用血安全」。

台北老爺酒店為了鼓勵民眾挽袖捐血，將贈送捐血者老爺招牌牛軋糖1盒。捐血活動自1月11日起至6月15日，每月2梯次分別在台北老爺酒店旁及228公園舉辦，民眾暖捐熱血除了可獲得贈品外，還可參加月月抽獎活動，有機會抽中台北老爺酒店住宿券、餐券，號召民眾踴躍參加捐血活動。詳細日期及辦法請參考酒店官網。

【週年慶住房送好禮 專案額外捐款暖做公益】 歡慶40週年，台北老爺也推出住房優惠「40如新週年慶專案」回饋顧客，即日起至2月29日止，住房即享2客早餐外，還加贈小碗老爺金牌牛肉麵、40週年牛軋糖小禮盒、延遲退房1小時及浴鹽1罐，專案房價5339元起。本專案每房另捐贈200元給「等家寶寶社會福利協會」，該協會長期專注於為孤兒和需要特殊照顧的兒童提供孩子們身心方面的陪伴，並結合有機農業與永續環境，選擇由本地農民栽種的有機蔬果，對健康和生態友善，台北老爺藉由40週年慶與協會合作，落實ESG追求永續發展。

【1月壽星獨享尊寵優惠 4人啖Buffet1人免費】 此外，台北老爺也祭出餐飲優惠迎賓，其中「老爺同慶 壽星享優惠」活動，1月31日(含)前，1月壽星到館內自助餐廳「Le Café咖啡廳」用餐，可享平日自助午晚餐及下午茶4人同行1人免費。另外，即日起至4月30日活動期間，民眾於館內各餐廳消費滿5000元，可獲贈抽獎券1張；消費10,000元贈送2張，至多送5張，獎項有全台老爺酒店住宿券及餐飲招待券，預計5月2日抽出40名幸運兒。

40年前，台灣第一家與日本知名品牌日航國際酒店(Nikko Hotels International )簽約合作的台北老爺酒店，長期以來始終堅持安全、安心、舒適的服務理念，贏得顧客讚賞與支持。日前台北老爺舉行盛大的祈福慶祝儀式，林清波總裁邀請大倉日航酒店集團大倉喜久彦社長、瀧川行寿執行董事，帶領台北老爺多位長官、董事代表等人一同祈福，並舉辦資深及優良員工授獎，特別的是5年以上的資深員工人數達106人，幾乎佔了一半的員工數，可見員工對公司的高忠誠度是讓台北老爺一路成長的主要動能。