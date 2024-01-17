漢神百貨龍年迎新春 強檔活動一波波

漢神百貨2023年週年慶已圓滿落幕，為了給消費者創新的感受，這次週年慶「魔幻夢遊APP總抽獎」跳脫往年抽汽車的模式，特別推出號稱有錢也買不到的106萬元日本「九州七星號六天五夜雙人旅遊」為特獎，其他獎項內容還包含近年斬獲多項大獎、一票難求的台灣鳴日號／鳴日廚房頂級鐵道旅遊；以及台北最新指標性飯店—台北漢來大飯店住宿券及高級電器和美體課程，希望讓顧客可以享受到不同的消費體驗。

而週年慶期間總共累積了115萬組的抽獎號碼，最受矚目的百萬特獎由漢神百貨的忠實顧客汪小姐中獎，在領獎儀式上汪小姐從漢神百貨蔡秀惠店長接過獎項，止不住滿臉的笑意，汪小姐表示一直以來都在漢神百貨消費也沒有中過獎，這次趁週年慶再來消費沒想到第一次中獎就是特獎，尤其前陣子不小心在其他地方跌倒，還覺得自己運氣不是很好，於是就到高雄武廟拜拜點平安燈，沒想到隔天就接獲中獎訊息，一開始也不相信中獎，直到在官網看到自己的名字，還打電話給專櫃人員詢問，才確定這115萬之一的幸運得主就是自己，真的很開心在過年前領到這樣一個難得的大獎，已經開始安排時間要和家人一起去享受這趟此生必去的豪華行程，並說這真的是最好的禮物，今年一定會是幸運的一年！

為了因應即將到來的春節假期，漢神百貨在1月18日至2月29日也推出「龍舞喜迎春」新春檔期活動，1月18日至1月21日B2F伴手禮區刷同一卡＋漢神Plus App滿6,000元送300元電子商品券，讓你年節送禮享好康；另外，1月25日至1月28日、2月1日至2月4日推出新春加碼送，只要刷同一卡＋漢神Plus App，於全館（不含精品／名品／珠寶）滿6,000元送300元電子商品券、4F／B1F名品珠寶滿1萬元送500元電子商品券、1F~3F精品滿2萬元送1,000元電子商品券。1F化妝品在2月1日至2月4日當日消費滿6,666元加碼抽紅包乙次。

漢神百貨今年特別引進多家南部獨家快閃店讓你新春期間吃甜甜，像是1月17日至2月15日以棕櫚糖創造出健康美味甜點的「SUGARbISTRO日食糖製菓」，2月16日至2月29日則有純手工製作的「花磚甜點」。

除此之外，6F生活逸品館也於1月18日至1月28日舉辦Fiskars北歐居家集團旗下品牌Family Sale，包含WEDGWOOD、皇家哥本哈根精選outlet餐瓷5折起；1月29日至2月8日則推出dyson福利品特賣會全面6折起。

而在春節年假期間，漢神百貨也準備了各式的活動，2月10日大年初一的舞龍祥獅耀新春，除了有往年最受歡迎的舞獅之外，今年特別請到龍年最應景的龍陣帶來氣勢磅礡的開店儀式，過年期間當日消費滿額還可兌換小朋友們最喜歡的展覽門票，2月14日情人節當天還有機會獲得情人節限定小禮。一系列活動讓大家買的開心過好年，歡迎大家到漢神百貨走春迎接好運金龍年。