新台幣重貶1.97角 央行信心喊話穩匯

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新台幣17日貶值1.97角，收在31.589元。央行傍晚發文指出，今年以來，新台幣對美元匯率貶幅（-2.7％）小於日圓（-4.62％）、韓元（-4.18％）及泰銖（-3.87％）。新台幣匯率波動度也小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍然相對穩定。

央行發文指出，「Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力」。央行說，美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策立場除影響美元利率外，亦會影響美元走勢。

例如，16日深受外界矚目的Fed理事Christopher Waller表示，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息，導致市場預期今年3月Fed降息機率由前一日的接近80％，大降至63.3％。

央行指出，受到前述Waller言論的影響，加以近期紅海事件影響海運運費，市場通膨疑慮略增，16日10年期美國公債殖利率上揚12個基本點（美債價格下跌），美元指數（DXY）續強，美股三大指數下跌，拖累17日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。

今年以來（1／2～1／17），受到國際美元走強之影響，新台幣對美元貶值2.70％。惟因2023年11及12月市場樂觀預期Fed即將降息，美元指數快速走弱，新台幣對美元匯率由2023年11月1日32.484元升值5.69％至2023年底30.735元；今年1月17日新台幣對美元匯率31.589元，仍然比2023年11月1日32.484元，升值2.83％。