提升APP會員黏著度 高雄大遠百祭出四大專屬好禮

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春節將至，又到了血拼的大好季節，高雄市各大百貨紛紛祭出加碼活動回饋消費者，高雄大遠百自1月18日起至2月6日止，推出「歲末酬賓」優惠活動，針對遠百APP會員祭出四大專屬好禮，包含第一重：遠百APP會員歡樂抽好禮，有機會獲得「貓•美術館（屏東場）邀請卡」，第二重：APP會員生日慶每月20日前，憑本人身分證件兌換100元十足電子券，第三重：TPASS搶好康，來店即可兌換100元電子抵用券，第四重：歡迎來高雄遠百請您吃美食，憑本人身份證件（戶籍地址需不在高雄）並持全館當日單筆消費滿1,000元以上發票即可兌換100元電子美食券。

高雄大遠百今年為強化APP會員的黏著度，特別規劃一系列會員活動，除了月月生日禮活動外，1月18日至2月6日止，推出「遠百APP會員歡樂抽好禮」活動，活動期間持遠百APP金級會員及當日於館內消費不限金額發票即可至9F客服中心兌換一組抽獎序號，有機會獲得「貓•美術館（屏東場）邀請卡」1張（價值299元），憑邀請卡可享1人免費入場參觀。

貓•美術館2024年重返台灣，帶來全新展區規劃及10件未在台灣展出過的貓名畫。此展將以「古典貓肖像」、「庶貓日常」、「貓體之美」、「貓的藝術」、「交流的貓藝術」5大區呈現豐富多元的貓藝術，共計展出60件名畫，其中包含雷喵瓦《煎餅磨坊的貓舞會》、喵衛《衝啊! 貓破崙》、喵文西《最後的猫餌》等新作品，結合貓咪的獨特魅力以及橫跨東西洋藝術史的畫作，讓民眾親身走入名畫變成貓，全面喵化你的視界。

高雄大遠百進一步表示，即日起至3月31日止，遠百APP金級會員並持TPASS來店即可兌換100元電子抵用券，每ID每月限換乙份，每月限量500份，歡迎通勤族持TPASS來店享優惠；另外，憑本人身份證件（戶籍地址需不在高雄）＋遠百APP金級會員並持全館當日單筆消費滿1,000元以上發票即可兌換100元電子美食券，每ID每月限換乙份，每月限量100份。

高雄大遠百為讓民眾搶先入手新年走春服飾、配件等行頭，自1月18日起至2月6日止推出「歲末酬賓」優惠活動，祭出百貨服飾當日滿5,000元送350元、保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1,000元，還有HAPPY GO Pay獨家優惠於全館當日單筆刷滿5,000送200元；更可再搭配9大銀行指定信用卡全館單筆分6期刷滿6,000元送200元；配合9大銀行指定信用卡於數位3C、無印良品單筆分6期刷滿1萬元送500元，實質回饋高達5％，讓大家輕鬆採購年節應景商品，高雄大遠百和民眾一起除舊迎新過好年。