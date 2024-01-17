獨》「不要吵我好嗎？」新威森林公園3米長睡姿黑熊 吸引賞櫻遊客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

賞櫻不必飛日本！高雄桃源寶山二集團櫻花盛開，粉紅色河津櫻遍布山頭，美不勝收的景色，吸引大批遊客搶先造訪，元旦至今已超過萬人觀賞，交通部觀光署茂林國家風景區管理處近日也在新威公園打造一座3米長的吉祥物「喔熊組長」，希望吸引遊客拍照，共同留下觀光財。

全台陸續受寒流影響，高雄市桃源櫻花、六龜山梅花陸續綻放，桃源區櫻花種植面積最大的區域，是坐落在海拔約1500公尺、近2公頃面積的桃源寶山二集團櫻花公園，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，又以粉紅色河津櫻最先開花，目前花開8成，吸引許多遊客上山賞櫻，進行冬季浪漫的粉紅之旅。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處表示，櫻花公園已達到河津櫻盛開的景象，全區面積不只是河津櫻，山櫻花也含苞待放，預期將陸續在農曆春節前展現桃紅芳姿，遊客沿著步道左右顧盼，皆有景觀，近日吸引許多遊客上山聚集合照。

為了留下觀光客，茂管處近日在新威森林公園建造一座由藝術家陳詠笙及其團隊以至少2萬片竹篾編織成型的竹編黑熊裝置藝術，該黑熊長3米、高1.7米、深1.7米，作品名為趣味的「不要吵我好嗎？」，以睡姿呈現躺臥新威森林公園，以幽默的調性提醒觀眾彼此在自然之間保持互不干擾的距離，悠然共賞。

這座裝置藝術為新威森林公園帶來可愛的話題，吸引賞櫻回程遊客前往參觀，為遊客帶來新印象，建議預計到山區的賞花客在平日清晨前往，也可以先入住寶來、不老遊憩區的溫泉旅宿，隔天清晨造訪櫻花、梅花的主要區域，並在寶來地區享用山區的梅子風味餐。

另位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區，蘊含著豐富的森林環境，也具有文化歷史的背景，不僅有意義的六龜警備道文化景觀更具有豐富的生態資源，園區內山櫻花目前正在盛開中，為高山地區帶來一片繽紛的色彩。

林業保育署屏東分署表示，藤枝綻放中的山櫻花花朵呈現淡雅的鮮紅色，搭配深綠的樹木和泛黃的楓葉，構圖呈現出極富詩意的風景，優雅花朵不僅為大自然增添了春節氣氛，元旦至今已吸引近萬人前往賞花。

桃源區公所農觀課長王自立說，近日上山賞花人潮爆滿，3處私人停車場均停滿，周遭20多個市集攤商生意興隆，一旦車潮多將會管制，公所同時規畫社區接駁車，目前各類櫻花陸續綻放，3月前仍有櫻花可賞，建議想追櫻的遊客可於花期前往觀賞。