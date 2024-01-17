苗縣舉辦說明會 鼓勵企業設置哺集乳室與托兒設施

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苗栗縣政府昨天16日舉辦設置哺集乳室與托兒設施措施計畫說明會，並邀請王芷菁講師、陳彥芝講師，將計畫從申請、操作至最後核銷流程，做完整的說明，希冀透過此次說明會，讓各單位更瞭解施設流程。

近年台灣少子化情勢日益嚴峻，中央與地方政府持續提倡友善的育兒政策，其中性別平等工作法第23條明文規定，僱用受雇者人數達100人以上雇主，應提供哺集乳室及托兒設、措施，協助其員工托育子女。

而且勞動部定有「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，補助雇主設置哺集乳室、托兒設施或提供托兒津貼，鼓勵企業建立一個關懷、正向支持員工哺育、養育子女的工作環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，企業也能因此吸引及留住優秀人才，提高生產效益，打造勞資雙贏。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，歷經疫情的衝擊下，更能看見企業對同仁的照顧與用心，當企業能夠滿足員工在工作與生活的需求時，將有助於工作安全感的提升，因此在此呼籲各位在座事業單位夥伴應定期檢視內部是否確實遵循法令規範。

鄧桂菊說，人力是企業的根本，希冀透過王芷菁講師及陳彥芝講師深入淺出的解說，讓大家更瞭解計畫流程及宗旨，進而讓企業照顧好員工，讓企業吸引及留住優秀人才，提高生產效益，打造勞資雙贏。

今年度起，苗栗縣政府更責成勞青處加強對轄內事業單位，辦理相關勞動法令宣導、法遵訪視及相關檢查，未來將朝向建構優質的勞動環境及打造安居樂業的家園持續努力。