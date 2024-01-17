Global Mall屏東市《龍轉好運》登場 線上線下消費享回饋

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Global Mall屏東市2023年表現亮眼，業績大增近10％，為迎接農曆春節即將來到，Global Mall屏東市春節檔期《龍轉好運》將於1月18日至2月25日展開，今年以多元、全通路兩大主軸祭新春開運大禮包，力推四大回饋，包括「多元業種、多重回饋」刷Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3,000元最高送500元＋300點，最高回饋率19％，另針對服飾、家電也推滿額贈；以及「全通路消費同累滿萬元送千點」，只要於屏東市及環球Online皆有消費，累計滿1萬元即可獲限量1,000點回饋。

針對新會員也首度加碼推「新會員享入會雙重好運」立即贈100點、抽6,666點會員點數，而春節應景的福袋則推「開運福袋多重抽」，主打年輕潮流、生活主題，初一起推出300袋、每袋999元，同時還加碼八大獎項抽獎，有機會獲得包括最高價值2萬9,900元的iPhone15、超夯電動車行李箱、空拍機、藍芽喇叭、禮券1,000元等，同時還能再參與全台福袋「陸海空旅遊行程」抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車1萬元等，回饋力道更甚以往，預計年節檔期業績成長近5％。

另購買福袋之會員，還可參加環球Online清空購物車，只要於活動期間登入環球Online並挑選喜愛商品加入購物車，將有機會抽中購物車清空購物金1萬元（抽2名），多重福袋好康一次享。今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，1月31日起有3成福袋量可於線上限量預訂，若採線上預訂可再多獲得「陸海空旅遊行程」刮刮卡乙張，中獎機率更高。