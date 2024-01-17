《電週邊》許勝雄：仁寶將從屯墾式經營 進入掠奪式成長

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【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)今舉行2024旺年會，以「跨界共榮、綻放精彩」為主題。仁寶董事長許勝雄表示，仁寶過去是屯墾式的經營方式，2024年將轉入掠奪式的成長，直接進入場域，獲得被合併公司的人才和技術。屯墾式的經營是一步一腳印，企業文化一致；而掠奪式成長速度較快。

仁寶總經理翁宗斌補充，掠奪式成長的產業領域包括：一、醫療的終端設備和細胞醫療等領域，二、車電也是M&A的領域，三、5G和低軌衛星。仁寶今年的資本支出，不含士林總部40餘億外，約維持70~80億元。

仁寶副董事長陳瑞聰則表示，仁寶在醫療產業的併購，從過去摸著石頭走路，到找到核心的技術團隊，自已了解自已也更了解產業。子公司勤立在印尼市占高，會有2個不同的營運，一個是仁寶自己設廠，另一個是輔導作技術移轉。

翁宗斌表示，去年疫情結束，紅利消失。2023是挑戰的一年，仁寶營收跌破兆元，但較可喜的是前三季毛利率4.4%，優於前一年。受惠於產品組合改變，包括伺服器車電和醫療產品有雙位數的成長。而在新事業方面，去年下半年採更積極策略，未來2~3年在併購上會有成果。

仁寶截至目前總共已轉投資逾10家生醫相關公司，總投資金額超過20億元；旗下生物感測器產品、免疫及生化大廠勤立生物科技，將朝上市上櫃發展，並鎖定先進醫療解決方案，進一步帶領國內智慧醫療產業繼續衝刺。