國際教育課程徵選 新北10校獲獎校數全國第一

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教育部國教署舉辦「112年度國際教育優良課程工具包及課程方案徵選」，新北市10所學校脫穎而出，獲獎校數全國第一，教育局表示，因應全球化及後疫情時代的挑戰，學生必須具備多元文化及國際理解的素養，期待透過各校持續發展的國際教育課程，引領新北學子接軌國際，未來成為前瞻卓越的國際化人才。

10校中成功國小榮獲特優，成州國小、福和國中及中和高中榮獲優選，海山國小、光復國小、大豐國小、正德國中、竹圍高中及金陵女中則榮獲佳作，獲獎學校校長及教師17日於市政會議中獻獎給市長侯友宜，共享榮耀。

成功國小師生因看見經濟合作暨發展組織1996年統計顯示，全球濕地的總面積，與1900年相比已消失50％以上，感到驚訝而決定透過實地踏查探討五股溼地危機，進而制訂守護濕地公約，並向社區宣導保護濕地的重要性。同時，更與韓國世宗市米爾小學及國際珍古德協會跨國分享濕地保育的具體行動。

成州國小透過跨國共學，與馬來西亞芙蓉三民華文小學、韓國Okdong小學討論水資源短缺的解決策略。期許大家都能從自身做起，透過日常生活節約用水，使用省水標章的水龍頭等正確的用水觀念與行動，一起做水資源守護者。中和高中與美國猶他州高中學生進行實體交流，以校園密室逃脫闖關活動一起學語言、遊校園、嘗美食。

教育局表示，新北市長期透過學校課程方案分享，鼓勵教師依據學校特色，從在地出發放眼國際，將聯合國永續發展目標SDGs及多元文化等國際教育議題融入各領域教學，並結合科技、閱讀、雙語與美感，發展具在地性、自主性、全球性的國際教育課程，引領學生接軌全球。