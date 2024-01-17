歐洲線運價傳回跌？業界曝關鍵看三變數

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紅海危機助漲效應出現轉弱跡象，主要受到加班船搶貨等三大變數干擾。多家貨代業者傳出，原本歐洲線15日喊漲，唯先漲後跌，台灣部分1月下旬上船的40呎櫃運價下調約700～800美元，歐洲線運價從5,200～5,500美元都有；同期，大陸下調歐洲線運價約200～300美元，已經開始打5,000美元保衛戰。

另有貨代業者稱，紅海危機升溫，現貨市場資訊混亂，歐洲線運價進入緩漲冷靜期。

歸納業界看法，至少有三大變數，壓抑這波歐洲線運價漲勢，一是在歐洲進口貨量沒有增加下，卻有航商投入加班船搶貨；再者，驚驚漲的運價嚇退部分貨主，許多低價值貨品決定延遲出貨；三是紅海危機爆發，許多亞洲-歐洲線船舶、空櫃還不及回亞洲，陸續傳出爆倉現象，引發許多貨主焦慮紛紛重複訂艙，實際訂艙數下修。

歐洲接連受到俄烏戰爭、紅海危機影響，需求疲弱。其中，德國又被視為指標，由於通膨及能源成本上升，加上外銷需求疲弱，德國2023全年GDP年減0.3％、第四季GDP季減0.3％，在物價高掛、利率上升等衝擊下，Capital Economics預估，負面因素2024年恐將持續。

有航商表示，亞洲年前出貨主要集中在1月底之前，按往年經驗，愈接近年前，亦即2月運價會有修正。目前焦點都放在年後二、三週，亦即大約3月起，從亞洲出貨時間與數量，推估2024年海運走勢，期待貨量愈早放量釋出愈好，但俄烏戰爭、紅海局勢演變，仍是具決定性的關鍵。