高端還未通過EUA就預先採購 羅一鈞反擊這麼說

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疾管署昨天臨時開記者會公布高端新冠疫苗採購合約，沒有化解外節疑慮，反而引發更多爭議，包括簽訂保密條款前一天，高端才剛通過緊急授權使用（EUA），國民黨台北市議員徐巧芯直指選後才公開，是高端和政府的「超完美配合」，逼得疾管署今天二度開記者會反擊，副署長羅一鈞出面，列出八大爭議逐一澄清，他強調高端還未通過EUA就完成議價，疫苗「預採購」是各國皆然，全世界有27個疫苗契約都是這樣。

國民黨台北市議員徐巧芯指出，高端與政府簽訂契約直接寫「只要7月31日前可以取得許可就能履約」，還真的就這麼巧，在8天內闖過兩關，在7月18日通過EUA審查、7月25日衛福部宣布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意納入公費疫苗施打計畫，「為的就是大賺國庫40億」，根本是高端跟政府打的一場「超完美配合」。另外，也有多名在野黨立委均質疑，高端在還未獲得EUA之前，疾管署就已經簽訂採購契約完成議價。

羅一鈞表示，國際上包含美、英、加拿大、韓國、日本、澳洲、歐盟共七個國家地區，和AZ、BNT、莫德納、Novavax等四個廠牌，共簽訂27個疫苗合約，都是在EUA核准前就已經簽署合約，當時的時空背景下各國皆然，不是台灣獨有、也沒有獨厚高端。

羅一鈞表示，若廠商沒有通過EUA，那麼合約就可以終止，解約。當時20221年5月28日簽訂的對象包括高端、聯亞，兩家有進入二期臨床試驗廠商，聯亞因為沒通過二期，因此解約。